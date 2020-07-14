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Цены растут: какие продукты больше всего подорожали в июне

Цены на продукты питания выросли, несмотря на отсутствие инфляции в Украине

сегодня, 09:40
Автор:

Виолетта Комаровская
Цены растут: какие продукты больше всего подорожали в июне

Почти на половину процента выросли цены на продукты питания в июне. Средний показатель подорожания на потребительском рынке составил 0,4%. При этом инфляция в прошлом месяце была равна нулю. Об этом сообщает сайт agronews.ua.

Больше всего в Украине за прошлый месяц подорожали фрукты. Средняя цена выросла сразу на 8,4 процента. Также больше украинцы стали платить за мясо птицы, хлеб, подсолнечное масло, сливочное масло, говядину и сметану. В данном сегменте цены подняли до двух с половиною процентов. 

А вот овощи, по сравнению с маем, наоборот в цене упали. Они подешевели почти на 5 процентов. Также немного снизилась цена на молоко, свинину, сало, сахар и рис. В среднем на 1,3-0,9 процента. 

Если же сравнивать цены с прошлогодними, то больше всего подорожали яйца. Сейчас они стоят на 54,7 процента больше, чем было в аналогичный период в прошлом году. А фрукты - на 33,7 процента. А вот за овощи украинцы стали платить меньше - почти на 13 процентов. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, как могут измениться цены на продукты питания во втором полугодии. Также эксперты спрогнозировали, что будет до конца этого года с коммунальными тарифами для населения. 


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