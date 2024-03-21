Цены на сигареты в Украине взлетят: Кабмин внес законопроект о росте акцизов

В Украине планируют увеличить цены на сигареты из-за повышения акцизов, которое должно стартовать с июля 2024 года. Это решение правительства вытекает из необходимости выполнить требования Европейского Союза и увеличить доходы госбюджета за счет акцизного налога.



В Украине снова подорожают сигареты

Согласно официальной информации на сайте Верховной Рады Украины, законопроект, зарегистрированный Кабинетом Министров, предусматривает ежегодное повышение акциза на табачные изделия на 20% в соответствии с европейскими директивами. Это касается не только обычных сигарет, но и других табачных изделий, включая новые технологии для курения.

Повышение акцизов приведет к росту цен на сигареты. Прогнозируется, что цены на пачку сигарет среднего класса возрастут с 84,9 грн. в 2024 году до 126,5 грн. в 2027 году. Кроме этого , законопроект имеет целью побудить курильщиков переходить на менее вредные альтернативы, снижая акцизы на табачные изделия для электрического нагревания.

Вот как будет меняться цена на сигареты.

2024 год — 84,9 грн за пачку

2025 год — 101,8 грн за пачку

2026 год — 114,9 грн за пачку

2027 год — 126,5 грн за пачку

Внедрение этих изменений позволит увеличить поступление в бюджет. Ожидается, что уже в 2025 году дополнительные поступления от акцизного налога составят около 612 млн грн, а к 2028 году сумма увеличится до 13 852 млн грн.

Эти меры являются частью более широкой стратегии правительства по повышению уровня общественного здоровья и приведению фискальной политики страны в соответствие с европейскими нормами.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон №4358, фактически регулирующий рынок электросигарет и запрещающий рекламировать бездымные табачные изделия и устройства для курения табака. Об этом сообщает Укринформ.

