Цены на продукты в Украине значительно выросли: что подорожало больше всего

Инфляция в апреле составила 15,1% (по отношению к апрелю 2024 г.) . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госстата.

В Украине значительно подорожали продукты

Так, отмечается, что и инфляция на потребительском рынке в апреле 2025г. по сравнению с мартом 2025г. составила 0,7%, с начала года – 4,3%. Базовая инфляция в апреле 2025г. по сравнению с мартом 2025 года составила 0,4%, с начала года – 3,9%.

На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%.

Больше всего (на 7,9%) подорожали свинина и фрукты.

На 3,6-0,8% выросли цены на мясо птицы, сахар, говядину, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, сало, макаронные изделия, овощи, безалкогольные напитки.

В то же время на 2,5–0,2% подешевели яйца, рис и масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,2%.

Цены на транспорт снизились на 0,3% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,2%. В то же время, на 0,9% и 0,8% подорожал проезд в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что стоимость газа в Украине превысила европейские – такого не было с мая 2024 года. Цены на газ в апрельских контрактах (UA-VTP-CM) превысили спотовые котировки на европейском хабе TTF. Украинский газ во вторник стоил около 19150 грн/тыс. кубометров (31,8 евро/MWh), в то время как европейский продавался на уровне 31,5 евро/MWh.

Аналитики отмечают, что впервые с 1 мая 2024 г. цены на природный газ в Украине поднялись выше европейских цен на газ, а спред между ценами достиг €0,3/MWh в пользу украинских цен. Разница не учитывает стоимость транспортировки газа в Украину. Под влиянием теплой погоды и стабильных поставок цены на газ в Европе продолжают проседать. Однако в Украине ситуация совсем другая. Газ дорожает в цене из-за устойчивого спроса со стороны государственных компаний, в частности "Нефтегаза" и "Оператора ГТС Украины".