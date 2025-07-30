Цены на нефть отреагировали на ультиматум Трампа к России по войне в Украине

Цены на нефть замерли после резкого скачка, более чем на 3% в предыдущей сессии, поскольку инвесторы ожидали развития событий после объявления более жесткого срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для России по прекращению войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "Reuters".

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что самые активные фьючерсы на нефть марки Brent подросли на 8 центов, или 0,12%, до $71,81 за баррель, в то время как нефть West Texas Intermediate (WTI) повысилась на 8 центов, или 0,12%, до $69,29 за баррель.

Контракт на нефть Brent, истекающий в среду, поднялся на 18 центов до $72,69 за баррель.

Во вторник Дональд Трамп заявил, что начнет накладывать санкции на Россию, такие как вторичные пошлины в 100% на торговых партнеров, если Россия не сделает прогресса в прекращении войны в течение 10-12 дней, сократив срок с предыдущего 50-дневного.

"Премия за риск поставок на уровне $4-5 за баррель, которая была введена в последние дни, вероятно, будет сохранена, если Путин не предпримет сговорчивых шагов", — сказала Вандана Хери, основательница компании Vanda Insights.

Соединенные Штаты предупредили Китай, крупнейшего покупателя российской нефти, что он может столкнуться с огромными пошлинами, если продолжит покупать нефть, сообщил министр финансов США Скотт Бессент на пресс-конференции в Стокгольме, где США проводили торговые переговоры с ЕС.

Анализы JP Morgan указывают, что хотя Китай вряд ли подчинится санкциям США, Индия сигнализировала о готовности это сделать, что ставит под угрозу 2,3 миллиона баррелей нефти в день из российского экспорта.

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