Цены на картофель будут оставаться стабильными: прогнозы Министерства аграрной политики

Цены на картофель в Украине не поднимутся до 50 гривен за килограмм. Об этом сообщил Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики во время брифинга. По его словам, нынешняя стоимость овоща уже покрывает затраты на производство и позволяет импортировать продукт, поэтому оснований для резкого роста цен нет.

Цены на картофель останутся стабильными

Оптовые цены на картофель сейчас составляют 20 гривен за килограмм, а в рознице – 30 гривен. Они держатся на таком уровне уже две недели и, по прогнозам Высоцкого, останутся стабильными. В этом году из-за засухи урожайность картофеля снизилась на 18% по сравнению с прошлым годом, что равняется потере около 4 миллионов тонн овоща.

Несмотря на это, страна импортирует небольшие объемы картофеля, что помогает удержать стабильные цены. Как отметил Высоцкий, таких объемов достаточно, чтобы баланс на рынке оставался стабильным.

К весне возможно небольшое повышение цены на картофель примерно на 15%, и это связано с затратами на его хранение. Однако резкого роста стоимости не ожидается, и украинцам не стоит опасаться, что цены скачут до 50 гривен за килограмм.

Читайте на портале "Комментарии" — В Украине продолжают расти цены на овощи, и этот процесс не сбавляет обороты. Например, картофель, еще недавно стоивший 17 гривен за килограмм, теперь стартует от 20 грн. Похожая ситуация и с капустой – более низкий предел ее цены тоже поднялся до 20 грн за килограмм. А вот лук подорожал еще больше: неделю назад его можно было купить за 12 грн/кг, а сейчас цены начинаются от 15 грн/кг.