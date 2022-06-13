Цены на горючее на АЗС снизятся: когда это произойдет

Многие эксперты прогнозируют падение цены на нефть, а следовательно и падение цен на топливо. Поэтому для многих автовладельцев актуален вопрос, когда же цены на украинских АЗС могут снизиться, учитывая недавний их стремительный скачок. О ситуации в эфире общенационального телемарафона рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

АЗС. Фото: из открытых источников

Общий тренд по снижению цены на бензин и дизель Украину может не затронуть

Эксперт отметил, что сегодня цена на горючее на украинских АЗС определяется не конкурентной борьбой, а определяется произведением трейдеров.

"К сожалению, сегодня у нас нет серьезной борьбы с теми, кто злоупотребляет своим монопольным положением. Если государство не включит свои рычаги с антиконкурентными проявлениями, то общий тренд по снижению цены на бензин и дизель Украину может не затронуть и цена на топливо не снизится. Если будет борьба с теми, кто создает картели и с злоупотребляющими своим монопольным положением, тогда будет снижаться параллельно со снижением цен на нефть и цена на бензин", – отметил Владимир Омельченко.

Относительно ситуации с запасами горючего после прицельного обстрела Россией наших нефтебаз эксперт отметил, что как такового остатка запаса горючего в Украине по понятным причинам сейчас нет.

"В основном вся отрасль нефтепродуктообеспечения работает с колес, то есть приезжает бензовоз и сразу сливает бензин на АЗС. Потом снова едет за новой партией, в таком режиме работаем", – резюмировал эксперт.

Дефицит горючего в Украине обусловлен высоким спросом среди населения

По ситуации с горючим также своим мнением поделился директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По его словам, сейчас в Украину поступает примерно столько же топлива, сколько и до полномасштабного вторжения российских войск, а то, что до сих пор есть очереди на АЗС, это объяснение в большом спросе среди населения.

Эксперт считает, что одна причина вытекает из другой. То есть, цена на топливо формируется также исходя из того, что есть большой спрос, то есть причиной повышения цен на бензин, газ и дизель является большой спрос на топливо. Если спрос упадет, то вполне вероятно, что цены могут снизиться.

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