Цены на аренду в Украине взлетели: в каких городах платят больше всего

В 2024 году цены на аренду жилья в Украине снова пошли вверх, и среднее увеличение составило почти 40%. Самый существенный рост стоимости аренды зафиксирован в городе Сумы, где цены на жилье выросли с 4 тысяч гривен до 5,5 тысяч гривен в месяц, что составило 37,5%.

Стоимость аренды жилья в Украине взлетела

Аналитики OLX отмечают, что во всех областных центрах Украины наблюдается заметное увеличение стоимости аренды однокомнатных квартир. В таких городах, как Полтава, Ужгород, Ивано-Франковск, Чернигов, Черновцы и Кропивницкий стоимость аренды также выросла на значительные проценты.

Во Львове стоимость аренды остается самой высокой в стране, где средняя цена составляет 16,5 тысячи гривен, показывая рост на 9% с начала года. Вслед за Львовом столица Киев также впечатляет ценами на аренду, со средней стоимостью 15 тысяч гривен.

Харьков, Запорожье и Херсон отличаются стабильностью: цены на аренду не изменились и остаются на том же уровне.

Эксперты ассоциируют эти изменения с несколькими факторами, включая рост инфляции и изменения в валютном курсе. Также влияние на цены оказывает сезонность, поскольку спрос на аренду обычно растет в определенные периоды года.

Читайте на портале "Комментарии" - В 2024 году рынок посуточной аренды в Украине демонстрирует значительную активность, которая, однако, распределяется неодинаково по всей стране. Согласно анализу больших украинских площадок для объявлений, OLX Недвижимость и DIM.RIA, на западе Украины и в центральных областях рост спроса заметнее по сравнению с другими регионами.

