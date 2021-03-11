Центры занятости будут предоставлять безработным ряд услуг дистанционно: основные нововведения

Во время очередного заседания правительство Украины ввело ряд изменений относительно Государственной службы занятости. Данная информация сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Государственная служба занятости: правительство приняло изменения - перечень. Фото: oda.te.gov.ua

В сообщении говорится, что Государственная служба занятости будет предоставлять ряд услуг дистанционно. Теперь безработным в онлайн-режиме будет доступно составление плана трудоустройства и подтверждение находиться в статусе безработного в период карантина. Ранее для этого приходилось идти в центр занятости.

Кроме того, увеличен срок подачи документов в центры занятости, на основании которых гражданам был предоставлен статус безработного в период карантина в режиме онлайн. Срок увеличен с 10 до 30 дней.

Также освобожденные участники АТО смогут получить право на прохождение профессиональной подготовки до достижения ими пенсионного возраста. А работодатели получат право на компенсацию за уплату ЕСВ за трудоустройство лиц, которые не имеют работы, и которые получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.

Напомним, что во время карантина государство выплачивало гражданам, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса, материальную помощь. Сколько денег потратила Украина на выплаты населению за время карантина, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Японии 37-летний безработный мужчина, по имени Седзи Моримото стал миллионером всего за два года. Моримото решил, что не будет заниматься в жизни больше ничем, кроме того, чтобы есть, пить и предоставлять людям простые услуги. Как ему удалось на этом разбогатеть, читайте в нашем материале.





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