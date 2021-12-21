Центр «Миротворец» поможет "выздороветь" правоохранительным органам и судебным властям: что это значит

В Миротворце заявили, что будут добавлять фамилии работников органов, фото из открытых источников

Центр "Миротворец" заявил о новом направлении работы. Речь идет об угрозе национальной безопасности Украины и для каждого украинца, которую несут действия конкретных судей и прокуроров и следователей. Об этом сообщается на сайте центра.



В сообщении говорится о тех служителях Фемиды и работниках прокуратуры, которые фальсифицировали обвинения или дела относительно некоторых украинцев или вопросов по обороноспособности.

"По многочисленным обращениям и просьбам граждан Украины, и исключительно для помощи правоохранительным органам и судебной власти Украины на пути к выздоровлению, Центр "Миротворец" открывает новое направление деятельности, результаты которой будут вноситься в Чистилище сайта "Миротворец". С начала своего создания Центр "Миротворец" всегда помогал правоохранительным органам Украины и будет в дальнейшем помогать", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", Сергею Тихановскому и еще пяти оппозиционерам суд вынес приговоры. Белорусы будут отбывать наказание в колониях строгого режима, каждый из осужденных проведет за решеткой более 10 лет. Наибольший срок заключения назначен Тихановскому.

Также мы писали, что Офис генерального прокурора рассекретит материалы расследования Иловайской трагедии. Следует отметить, что общий объем дела составляет 300 томов, где записаны допросы более 900 человек, описано более 1600 боевых документов. Фотокопии рассекреченных материалов будут опубликованы на сайте Офиса Генерального прокурора в разделе об Иловайской трагедии. Там будет доступно описание результатов следствия. Над сайтом сейчас работают разработчики.

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