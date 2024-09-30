Как отличить редкие 50 копеек и продать их за тысячи

Ваши старые 50 копеек могут стоить тысячи гривен. Коллекционеры готовы платить до 11 тысяч за редкие экземпляры, которые кажутся обычной мелочью. Настоящие сокровища могут быть прямо в вашем кошельке, и если повезёт, они окажутся гораздо ценнее, чем вы думали.

Коллекционные издания: какие 50 копеек стоят тысячи

Один из таких "монетных бриллиантов" — 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг. За такую монету специалисты готовы заплатить от 4 000 до 11 000 гривен. Чем она особенная? Главная отличительная черта — толстый средний зуб тризуба. У неё есть и другие приметы: диаметр рисунка 17,7 мм, гроздь №1 с четырьмя отчётливыми ягодами, при этом пятая ягода слилась с венком, а гурт у монеты гладкий. Это делает её настоящим объектом охоты для нумизматов.





Но это далеко не единственная ценная монета, которая может лежать среди вашей мелочи. Например, 50 копеек 2001 года — монета, которая была выпущена всего в 5 000 экземпляров. Найти такую монету в обращении — как выиграть лотерею. Тем не менее, на аукционах они время от времени появляются. Цена за такую редкость начинается от 2 000 гривен.





Есть и другие экземпляры, способные удивить своим ценником. Например, 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм. Эту монету отличают маленькое отверстие в нижней части тризуба, трапециевидный промежуток между листком и отростком, а также гурт с мелкой насечкой. Коллекционеры готовы выложить за неё от 2 000 до 4 000 гривен.





Впрочем, на этом монетные сюрпризы не заканчиваются. В обращении встречается ещё одна интересная разновидность — 50 копеек 2АГм. У этих монет крупные отверстия в тризубце, а стоимость их варьируется от 5 до 30 гривен. Конечно, такая цена кажется скромной по сравнению с другими редкими экземплярами, но для начинающих коллекционеров и она может стать стартом в нумизматике.