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Цена на борщ подскочила: сколько теперь стоит национальное блюдо

Стоимость борща выросла в 2 раза за последние годы.

сегодня, 17:21
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Черновалова Кристина

За четыре года стоимость тарелки борща в Украине выросла вдвое, установив новый рекорд для этого традиционного блюда – от 55 гривен в 2020 году до 110 гривен в 2024 году. Такие данные предоставляет ресторанное медиа "Реве и стонет ресторатор", ссылающееся на исследования компании Poster.

Цена на борщ подскочила: сколько теперь стоит национальное блюдо

Стоимость тарелки борща в заведениях Украины выросла вдвое с 2020 года

В этом исследовании выявлено, что самые высокие цены на борщ фиксируются в Николаевской (130 грн.) и Херсонской (129 грн.) областях, а самые низкие — в Тернопольской (60 грн.) и Сумской (65 грн.) областях.

Цена на борщ подскочила: сколько теперь стоит национальное блюдо - фото 2

По данным Poster, популярность борща не только сохраняется, но и растет, причем прогнозируется, что к концу 2024 года количество проданных порций может почти удвоиться по сравнению с 2020 годом. За пять лет объем продаж этого блюда составил 5015841 порций, что свидетельствует о стабильном интересе украинцев к национальной кулинарии.

"Индекс Борща" как экономический показатель позволяет оценить не только динамику цен на борщ, но и сравнить стоимость этого блюда в разных регионах Украины. Это позволяет анализировать региональные особенности расходов на питание, а также показывает, как различные социально-экономические факторы влияют на ценообразование в ресторанном бизнесе.

Цена на борщ подскочила: сколько теперь стоит национальное блюдо - фото 3

Читайте на портале "Комментарии" — известный шеф-повар Николай Ильин вместе с гостями сети супермаркетов "Сільпо" приготовил самую маленькую в мире порцию борща. Объем кулинарного произведения составил всего 7 миллилитров – достаточно, чтобы заполнить только две чайные ложки.

Ранее "Комментарии" писали, что борщ — это не просто суп, а кулинарный символ Украины, объединяющий традиции и вкусовые предпочтения разных поколений. У каждой украинской семьи есть свой уникальный рецепт, который передается из поколения в поколение. Представляем вашему вниманию три рецепта украинского борща, которые удовлетворят вкусы как консервативных гурманов, так и искателей новых вкусовых ощущений.



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Источник: https://ain.ua/2024/09/17/vartist-tarilki-borshhu-u-zakladax-ukrayini-zrosla-udvici-za-dva-roki/
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