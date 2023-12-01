Цемент как ключевой материал в восстановлении: насколько подорожают стройматериалы

Полномасштабное российское вторжение в Украину принесло тысячи страшных разрушений и уничтоженных домов граждан. В ассоциации "Укрцемент" убеждены, что ключевым материалом для обновления нашей страны должен стать цемент украинского производства. Однако эксперты говорят, что на самом деле объемов для восстановления — не будет хватать, что, как следствие, приведет к повышению стоимости на стройматериалы. В "Укрцементе" считают, что именно цемент должен стать основой для послевоенного восстановления, так что на пике реконструкции рынок может достичь 15 млн тонн продукции, или более $1 млрд в год. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина".

Восстановление Украины. Фото: из открытых источников

Кроме того, в ассоциации отмечают: специалисты отрасли уже готовят свои производства к тому, что возможно в нашей стране повысится спрос на цемент. Так, по меньшей мере, две компании подготовили планы для осуществления строительства дополнительных мощностей.

"Цементная промышленность, наверное, единственная тяжелая отрасль в Украине, где игроки модернизировали свои производственные мощности, чтобы соответствовать качеству и обеспечивать необходимые объемы продукции. Мы готовимся к возможному увеличению потребления цемента. По меньшей мере, две компании уже готовы планы строительства дополнительных печей для обжига клинкера" , – рассказала экспертка.

В свою очередь журналисты "СтопКора" выяснили: по сравнению с 2021 годом производство существенно снизилось. Так, показатель составил 11,5 млн. тонн цемента, а, по данным расследования, к концу 2023-го эта цифра будет уже около 7 млн. тонн. Однако из-за значительных разрушений российскими оккупантами инфраструктуры Украины во время полномасштабной войны, ожидается, что запросы на цемент и строительные материалы будут только расти.

Коммерческий директор "ИнтерГал-Буд" Алла Лаевская говорит, что на самом деле объемов производства для восстановления Украины не будет хватать. Это, в свою очередь, повлечет повышение стоимости на стройматериалы. Однако эксперты отмечают: об увеличении заработных плат граждан, чтобы помощи им в финансовом плане осилить восстановление пострадавших домов или покупку новых, вообще речь не идет.

"Объемов строительства дальнейшего восстановления, начала новых строительных проектов существующих поставок и объемов производства будет недостаточно. Это будет приводить к достаточно существенному росту стоимости материалов и комплектующих", — отмечает коммерческий директор "ИнтерГал-Буд".

Кроме того, несмотря и так на увеличение стоимости строительной продукции, нардеп Сергей Нагорняк считает, что украинцам также следует подготовиться к поднятию цен на цемент, бетон, стройматериалы и, соответственно, жилье из-за возможного захвата нашего рынка ирландским производителем CRH.

Народный избранник говорит, что таким образом компания сможет начать контролировать его половину и диктовать, по какой именно цене будут продаваться стройматериалы, ныне критически важные в восстановлении. Стоить дороже будет и восстановление разрушенных или поврежденных во время войны домов. Таким образом Нагорняк отмечает, что в Украине необходимо формировать конкурентный рынок, не допуская монополизацию.



