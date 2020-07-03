Царство Авакова: какие победы и провалы Нацполиции накопились за год правления Зеленского

В Украине 4 июля свой профессиональный праздник отмечают полицейские. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие победы и провалы продемонстрировала Нацполиция за год правления Зеленского.

"Коренного слома в работе правоохранителей при Зеленском не произошло"

Политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук отмечает, что как любой гражданин Украины, с работой полиции сталкивается более-менее регулярно. А потому может сделать определенные выводы касаемо её работы.

"С приходом Зеленского в президенты в работе полиции едва ли произошли особые изменения, – считает эксперт. – Новая власть не захотела ничего менять в работе правоохранительных структур. Напомню, что с 2014 года работа МВД является прерогативой исключительно Арсена Авакова. Это такое закрытое от других ветвей власти "царство", которым Аваков правит вот уже седьмой год. Исходя из этого, коренного слома в работе правоохранителей при Зеленском не произошло – потому что структура и человек, возглавляющий её, остались прежними".

Никита Трачук напоминает, что "постмайданную" полицию ругали за сильный всплеск преступности, за невозможность (или нежелание) справиться с уличным беспределом радикалов, за постоянные медиаскандалы…

"Скандалов, к слову, за последний год накопилось немало: изнасилование в Кагарлыке, расстрел в Житомире, перестрелка в Броварах, захват моста в Киеве, грабежи и налёты в Одессе, – перечисляет политолог. – И это далеко не полный список… В целом же, главная претензия к полиции со стороны граждан Украины – в её слабости и бездействии там, где она нужна".

Вопросы коррумпированности, "оборотней в погонах" и прочих тоже никуда не ушли, несмотря на реформу, уверен Никита Трачук.

"Однако несмотря ни на что, Аваков остается на своем месте, – подчеркивает эксперт. – Значит, президента и "зеленую" власть всё устраивает. Либо они нашли точки соприкосновения, смогли договориться".

В то же время, отмечает политолог, Аваков физически не может вечно возглавлять МВД.

"Наверняка "зелёные" хотели бы видеть своего человека на месте слишком уж "себе на уме" Авакова, – говорит Никита Трачук. – Однако зная, до чего ужасной и непродуманной может быть кадровая политика новой власти, я даже боюсь представить, кто может сменить его на его посту. И не будет ли этот человек в 10 раз хуже и некомпетентнее действующего министра".

"Полиция имеет свободу действий в соответствии с законодательством"

Полиция во время президентства Зеленского получила реальную самостоятельность, считает эксперт в сфере права и политических технологий, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко.

"Она не подвергается какому-то политическому влиянию, не получает указания из Офиса президента. Полиция имеет свободу действий в соответствии с законодательством", – подчеркивает эксперт.

Говоря об успехах правоохранителей, Михаил Дяденко отметил, в первую очередь, введение системы автофиксации нарушений правил дорожного движения.

"Это важное для Украины нововведение. Через определенное время оно поможет снизить количество нарушений ПДД, число потерпевших, а также тех, кто потерял жизнь, – поясняет эксперт. – Следует также отметить, что благодаря независимости от политического влияния, полиция эффективно расследовала ряд резонансных дел, включая убийство Екатерины Гандзюк. Что не часто случалось в Украине – под следствием находится заказчик этого преступления. И высокая должность тут не помогла".

В целом необходимо продолжить реформирование полиции, уверен Михаил Дяденко. По его словам, то фасадное реформирование, которое было проведено, коснулось только патрульно-правовой службы.

"Полиция сменила форму, но не методы работы"

В свою очередь, политолог Владимир Цыбулько считает, что наблюдается как раз таки политизация полиции. И проблема, по его мнению, не только в этом.

"Полиция сменила форму, но не методы работы – они преимущественно из арсенала советской милиции, – говорит эксперт. – Не приживается новая этика лишь при смене формы одежды. Отсюда и большое количество скандалов. Чего стоят те же Кагарлык, Переяслав, убийство 5-летнего Кирилла Тлявова, перестрелка на Киевщине, где от пуль одних полицейских погибли другие полицейские".

Наблюдается, по словам Владимира Цыбулько, и политизация полиции, не менее угрожающая, чем ее низкий профессиональный уровень. Политолог считает, что полиция вновь служит защите власти от гражданина, а не защите законности.

По словам эксперта, вселяет надежду максимальная диджитализация и технологизация полиции, что рано или поздно принесет результат.

Как сообщалось, следователи обнаружили еще несколько случаев пыток в Кагарлыкском отделе полиции, где была изнасилована полицейскими Неля Погребицкая.

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