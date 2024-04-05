Бывший партнер Зеленского Шефир заявил, что Украина все равно будет дружить с Россией

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского по "Студии Квартал-95" Борис Шефир в интервью изданию "Радио Свобода" признался, что любит русскую культуру, приравнял Евросоюз к СССР и выступил за дружбу с РФ. В то же время в этом интервью его родной брат, экс-советник президента Украины Сергей Шефир заявил, что "категорически не согласен" с позицией Бориса.
Борис Шефир. Фото: из открытых источников
В интервью Борис Шефир рассказал, что сейчас он не находится на территории Украины и не планирует возвращаться к концу войны. Сотрудничество с "Кварталом" из-за этого ему пришлось прекратить.
Также Шефир высказался, что с Зеленским уже два года не говорил, его звонки остаются без ответа, а сам президент "делает немного не то, что мне нравится".
Шефир рассказал, что его не устраивает, как в Украине обращаются с русской культурой.
Также экс-партнер Зеленского высказался за "налаживание дружбы" между Россией и Украиной и заявил, что Евросоюз перенял модель Советского союза.
В то же время младший брат Бориса – Сергей, которого Зеленский 30 марта уволил с должности первого помощника президента, в ответ заявил, что "категорически не согласен" с позицией своего брата.
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