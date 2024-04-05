Бывший партнер Зеленского Шефир заявил, что Украина все равно будет дружить с Россией

Как передает портал "Комментарии", бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского по "Студии Квартал-95" Борис Шефир в интервью изданию "Радио Свобода" признался, что любит русскую культуру, приравнял Евросоюз к СССР и выступил за дружбу с РФ. В то же время в этом интервью его родной брат, экс-советник президента Украины Сергей Шефир заявил, что "категорически не согласен" с позицией Бориса.

Борис Шефир. Фото: из открытых источников

В интервью Борис Шефир рассказал, что сейчас он не находится на территории Украины и не планирует возвращаться к концу войны. Сотрудничество с "Кварталом" из-за этого ему пришлось прекратить.

Также Шефир высказался, что с Зеленским уже два года не говорил, его звонки остаются без ответа, а сам президент "делает немного не то, что мне нравится".

Шефир рассказал, что его не устраивает, как в Украине обращаются с русской культурой.

"Ну вот, вы видите, я говорю по-русски. Я люблю русский язык, русскую культуру... Я не могу смотреть, как разрушают памятники Пушкину в стране. Для меня это глупо. Будь я рядом (с Зеленским – ред.) я сказал бы: давай это дело сворачивать и давай дружить. Но там совсем другие установки", – заявил Борис Шефир.

Также экс-партнер Зеленского высказался за "налаживание дружбы" между Россией и Украиной и заявил, что Евросоюз перенял модель Советского союза.

"Это было бы прекрасно. Конечно, нужно дружить снова. Вообще, нужно дружить со всеми, и с Россией в том числе. Путин – не вечен, он сдохнет – и придут нормальные люди. И с ними всегда можно…", — заявил Борис Шефир.

В то же время младший брат Бориса – Сергей, которого Зеленский 30 марта уволил с должности первого помощника президента, в ответ заявил, что "категорически не согласен" с позицией своего брата.

"Россия и персонально Путин должны понести ответственность за преступления, совершенные против украинцев. Украине нужен мир. И формула этого мира четко высказана Владимиром Зеленским. Его действия как президента Украины, которые он предпринимает для нашей победы, я поддерживаю как гражданин и друг", – прокомментировал Сергей Шефир.

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