Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram Налчаджиоглу.



Мурат Налчаджиоглу женился. Фото из открытых источников

Его женой стала 26-летняя визажистка Лилия Реус. Влюбленные сыграли уютную свадьбу в ресторане в Конча-Заспе, Киевской области. Что интересно, молодожены долго держали праздник в секрете.

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3 июня Мурат опубликовал яркие фотографии, на которых была изображена церковь на фоне утреннего неба. Таким образом, Налчаджиоглу намекнул, где они с избранницей скажут друг другу "да". Впоследствии родные пары тоже стали публиковать фото с праздничного события. Чуть позже муж опубликовал сторис со своей любимой уже в статусе жены. Пара была в изысканных свадебных нарядах.

Об отношениях турецкого бизнесмена и Лилии стало известно в августе 2020 года. Сделал предложение избраннице Мурат в следующем году. И вот, в июне 2023 года пара решила узаконить отношения.

Налчаджиоглу официально расстался с предательницей Лорак в январе 2019. В то же время сама певица сейчас живет в России, активно дает концерты и таким образом, обеспечивает российскую армию. Заметим, что у певицы-предательницы тоже есть бойфренд. Как выяснилось, он – мастер по духовным практикам Исаак Вижраку.

Как писали "Комментарии", — Что теперь будет делать Ани Лорак : ее не хотят видеть в России В Москве отменили концерт певицы Ани Лорак, после того как Кремль атаковали БПЛА. Летом, в этом году звезда должна выступить на сцене в Ростове-на-Дону, однако организаторы действа лишили Лорак такого права. Они отменили концерт, из-за прилета "дрона", летевшего на столицу РФ.

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