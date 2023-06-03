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Бывший муж предательницы Ани Лорак женился под Киевом

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, 45-летний турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу женился после двух лет отношений

сегодня, 18:15
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram Налчаджиоглу.

Бывший муж предательницы Ани Лорак женился под Киевом

Мурат Налчаджиоглу женился. Фото из открытых источников

Его женой стала 26-летняя визажистка Лилия Реус. Влюбленные сыграли уютную свадьбу в ресторане в Конча-Заспе, Киевской области. Что интересно, молодожены долго держали праздник в секрете.


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3 июня Мурат опубликовал яркие фотографии, на которых была изображена церковь на фоне утреннего неба. Таким образом, Налчаджиоглу намекнул, где они с избранницей скажут друг другу "да". Впоследствии родные пары тоже стали публиковать фото с праздничного события. Чуть позже муж опубликовал сторис со своей любимой уже в статусе жены. Пара была в изысканных свадебных нарядах.

Об отношениях турецкого бизнесмена и Лилии стало известно в августе 2020 года. Сделал предложение избраннице Мурат в следующем году. И вот, в июне 2023 года пара решила узаконить отношения.

Налчаджиоглу официально расстался с предательницей Лорак в январе 2019. В то же время сама певица сейчас живет в России, активно дает концерты и таким образом, обеспечивает российскую армию. Заметим, что у певицы-предательницы тоже есть бойфренд. Как выяснилось, он – мастер по духовным практикам Исаак Вижраку.

Как писали "Комментарии", — Что теперь будет делать Ани Лорак : ее не хотят видеть в России В Москве отменили концерт певицы Ани Лорак, после того как Кремль атаковали БПЛА. Летом, в этом году звезда должна выступить на сцене в Ростове-на-Дону, однако организаторы действа лишили Лорак такого права. Они отменили концерт, из-за прилета "дрона", летевшего на столицу РФ.

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