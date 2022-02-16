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Бывший глава ЦРУ объяснил, как остановить агрессию Путина против Украины

Бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси считает, что Путин оказался в тупике

сегодня, 19:18
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин оказался в тупике в ситуации с повышением ставок вокруг вторжения в Украину. Разрешить сложившуюся тупиковую ситуацию можно только одним способом – Западу нужно перестать откладывать тот момент, когда уже поздно будет предпринимать какие-то меры. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "La Repubblica" рассказал бывший директор ЦРУ США Джеймс Вулси.

Бывший глава ЦРУ объяснил, как остановить агрессию Путина против Украины

Джеймс Вулси. Фото из открытых источников

Экс-директор США отметил, у Путина сейчас очень непростая ситуация – с одной стороны, он понимает, что, если все же примет решение о вторжении в Украину, то это обернется для него лично и его страны катастрофическими экономическими потерями, а также огромными человеческими потерями на поле боя. С другой стороны, если он окончательно снизит градус напряжения, то он потеряет свою статусность и лицо.

Джеймс Вулси считает, что Запад в какой-то мере может помочь Путину сделать правильный выбор. В частности, нужно поставить Россию перед фактом, что российская финансовая система будет отключена от Swift, что приведет к параличу страны.

Вулси отметил, Запад ни в коем случае не должен сдаваться и показывать Путину свою слабость. В данном случае не может быть компромиссов.

С другой стороны, считает экс-глава ЦРУ, нужно на какое-то время не подымать вопрос о членстве Украины в НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" – президент США Джо Байден сделал сильное обращение относительно безопасности в Украине. Эксперты в эксклюзивном интервью разобрали это послание, остановившись на главных акцентах и месседжах, которые послал Байден России и Украине.


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Источник: https://www.repubblica.it/esteri/2022/02/14/news/crisi_ucraina_intervista_ex_capo_cia_james_woolsey-337775468/?ref=RHTP-BH-I322793271-P2-S4-T1
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Обсуждения

Олег

сегодня, 19:56

Что пердак горит так хочется Украину залить кровью ради ваших санкций? Кто тебе дал право распоряжаться жизнями баранов другой страны. Мало вы своих положили в афгане? Гори в аду сволочь!!!!!!!

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