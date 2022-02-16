Бывший глава ЦРУ объяснил, как остановить агрессию Путина против Украины

Президент России Владимир Путин оказался в тупике в ситуации с повышением ставок вокруг вторжения в Украину. Разрешить сложившуюся тупиковую ситуацию можно только одним способом – Западу нужно перестать откладывать тот момент, когда уже поздно будет предпринимать какие-то меры. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "La Repubblica" рассказал бывший директор ЦРУ США Джеймс Вулси.

Джеймс Вулси. Фото из открытых источников

Экс-директор США отметил, у Путина сейчас очень непростая ситуация – с одной стороны, он понимает, что, если все же примет решение о вторжении в Украину, то это обернется для него лично и его страны катастрофическими экономическими потерями, а также огромными человеческими потерями на поле боя. С другой стороны, если он окончательно снизит градус напряжения, то он потеряет свою статусность и лицо.

Джеймс Вулси считает, что Запад в какой-то мере может помочь Путину сделать правильный выбор. В частности, нужно поставить Россию перед фактом, что российская финансовая система будет отключена от Swift, что приведет к параличу страны.

Вулси отметил, Запад ни в коем случае не должен сдаваться и показывать Путину свою слабость. В данном случае не может быть компромиссов.

С другой стороны, считает экс-глава ЦРУ, нужно на какое-то время не подымать вопрос о членстве Украины в НАТО.

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