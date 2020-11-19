Бывшего спикера ВР Парубия допросят в ГБР

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Сергей Медведев
ГБР активизировало работу по так называемым "делам Майдана". Теперь информацию о происходящих в то время событиях следователи намерены получить от одного из активистов протестных мероприятий в центре Киева — экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Его вызвали на допрос.
Отмечается, что нынешнего депутата от "Евросолидарности" вызывают по уголовному производству о государственном перевороте в 2013-2014 годах, заявление о котором написал нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
Парубий, подтвердил, что получил повестку и собирается явиться на допрос. Впрочем, формулировку "госпереворот" в повестке он не помнит.
Политик также не преминул отметить, что в ГБР его вызывают в качестве свидетеля.
Как сообщал портал "Комментарии", большинство из украинских политиков имеют неоднозначную репутацию, и нынешний народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Андрей Парубий – один из них. В его послужном списке протесты против КПСС, участие в обоих Майданах, в том числе в роли коменданта, а также прочие дела. Некоторые из них привели к тому, что правоохранители в отношении политика сегодня открыли уголовные производства.
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