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Бывшего спикера ВР Парубия допросят в ГБР

Следователи ГБР вызвали Парубия в качестве свидетеля по делу о госперевороте

сегодня, 16:44
Автор:

Сергей Медведев

ГБР активизировало работу по так называемым "делам Майдана". Теперь информацию о происходящих в то время событиях следователи намерены получить от одного из активистов протестных мероприятий в центре Киева — экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Его вызвали на допрос.

Бывшего спикера ВР Парубия допросят в ГБР

Отмечается, что нынешнего депутата от "Евросолидарности" вызывают по уголовному производству о государственном перевороте в 2013-2014 годах, заявление о котором написал нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Парубий, подтвердил, что получил повестку и собирается явиться на допрос. Впрочем, формулировку "госпереворот" в повестке он не помнит.

 "В повестке говорится о событиях на Майдане 2013-2014 годов. Я собираюсь пойти на допрос. Меня уже вызывали на этот понедельник (23 ноября), на 16.00, но мой адвокат им позвонил, и они сказали, что перенесут допрос. Если вызовут еще раз, то пойду", — сказал Парубий.

Политик также не преминул отметить, что в ГБР его вызывают в качестве свидетеля.

Как сообщал портал "Комментарии", большинство из украинских политиков имеют неоднозначную репутацию, и нынешний народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Андрей Парубий – один из них. В его послужном списке протесты против КПСС, участие в обоих Майданах, в том числе в роли коменданта, а также прочие дела. Некоторые из них привели к тому, что правоохранители в отношении политика сегодня открыли уголовные производства.



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Источник: https://t.me/KlymenkoTime/22252
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