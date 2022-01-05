Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отстранили от руководящей должности

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил в среду, 5 января, что перешел на должность главы Совбеза вместо бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева, и пообещал "максимально жестко" ответить на протесты. Об этом сообщает Reuters.

Поврежденная полицейская машина возле мэра офиса во время протестов в Казахстане - Reuters

В телевизионном обращении Токаев заявил, что немедленно берет на себя руководство Советом безопасности, в котором Назарбаев оказал значительное влияние после неожиданного ухода с поста президента в 2019 году.

Токаев не упомянул Назарбаева по имени. 81-летнего бывшего президента никто не видел и не слышал с начала протестов, побудивших Токаева согласиться на отставку своего правительства.

Казалось, этот шаг ознаменовал окончательное отстранение от Назарбаева, бывшего руководителя Коммунистической партии, беспрепятственно правившего как президент почти три десятилетия после обретения Казахстаном независимости после распада Советского Союза в 1991 году.

Непонятно, удовлетворит ли это протестующих, некоторые из которых выкрикивали традиционный антиназарбаевский лозунг "Старик, прочь!".

Ранее Токаев снял племянника Назарбаева с руководящей должности.

Как сообщали ранее "Комментарии", правительство Казахстана ушло в отставку после протестов. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства после того, как повышение цен на топливо в богатой нефтью стране Центральной Азии вызвало протесты, во время которых было ранено около 100 полицейских. Токаев отдал приказ губернаторам городов вернуть контроль за ценами на сжиженный газ и распространить его на бензин, дизельное горючее и остальные "социально принципиальные" потребительские продукты.

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