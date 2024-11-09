Бывшая жена Узелкова тронула сеть реакцией на его смерть

В субботу, 9 ноября, украинский эксбоксер Вячеслав Узелков скончался на 46-м году жизни. Первой свою реакцию публично выразила его бывшая супруга Марина Узелкова, с которой он прожил в браке более 20 лет.

Марина Боржемская прокомментировала смерть бывшего супруга

В своем Instagram Марина опубликовала трогательное сообщение, посвященное эксчеловику:

"Ушел из жизни Вячеслав Узелков, отец моих детей. Несмотря на все сложности, которые были между нами, я благодарна ему за все."

Этот эмоциональный комментарий быстро привлек внимание общественности, вызвав волну сострадания от подписчиков и знавших Узелкова как человека и спортсмена.

Напомним, Вячеслав и Марина были вместе 22 года, но развелись в 2021-м. Несмотря на сложности, супруги сохранили взаимоуважение.

Ранее "Комментарии" писали, что незадолго до смерти спортсмен перенес сложную операцию на сердце и проходил реабилитацию, но, к сожалению, жизнь оборвалась. Об этом сообщили в Федерации бокса Украины, подчеркнув, что имя Узелкова навсегда останется в спортивной истории как символ силы и преданности своему делу.

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