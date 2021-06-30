БЮТовец Николай Ковзель готовит атаку против НБУ в интересах Коломойского - политолог

Николай Ковзель, народный депутат Украины 5-6 созыва от Блока Юлии Тимошенко возможно действует в интересах олигарха Игоря Коломойского. Об этом говорится в расследовании общественной организации "Бюро анализа политики". По информации эксперта бюро политолога Виктора Бобыренко, иск Николая Ковзеля в Майами относительно американских активов Коломойского полностью отвечает интересам защиты Игоря Коломойского от преследования в США и Великобритании.

Виктор Бобыренко - фото из открытых источников

Отмечается, что контролируемые Николаем Ковзелем фирмы ZUKKTradingLimited и ООО "Интер-трансгрупп" в 2011-2013 разместили в банке Курченко "Брокбизнесбанк" около $130 млн. Спустя 7 лет после бегства Курченко и ликвидации банка, 4 января 2021 Ковзель через своего представителя в США Жуковского подал иск в американский суд в Майами, где утверждал, что через группу компаний "Оптима" в США Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов якобы отмывали деньги не только с "Приватбанка", но и "Брокбизнесбанка" через латвийский филиал Привата. Он убежден, что в возможных схемах Коломойского с отмываением средств якобы использовались именно его деньги. А сумма на 2021 год с учетом всех компенсаций выросла с 130 до $300 млн.

"Деньги Ковзеля якобы украли Курченко с Коломойским. А судится он с НБУ! И требует, чтобы с ним рассчитались украинскими деньгами. Вот вам цитата самого Ковзеля: "Я хочу средства взыскать не с Коломойского, а с национального банка, который не контролировал и который помогал Курченко и Коломойскому отмывать деньги". По стечению обстоятельств, он претендует именно на те здания, которые Минюст США хочет конфисковать у Коломойского. А это будет значить, что обвинения против Коломойского вынесенные американскими органами правосудия поверхностны, без учета всех фактов, а следовательно уже выходит так, что Коломойского Минюст и ФБР вообще оклеветали и подорвали его репутацию", — объясняет политолог.

Отметим, что Коломойский находится под санкциями в США, где его обвиняют по закону RICO, который был принят чтобы судить лидеров синдикатов и организованных преступных группировок. Министерство юстиции США уже подало три гражданских иска в суд, где требует конфисковать активы Коломойского и Боголюбова в США. Речь идет об активах, которые возможно были куплены на выведенные из "Приватбанка" деньги. Однако также Коломойского ждет заседание в Высоком суде Лондона, которое состоится 1 марта 2022. Начнется слушание дела "Государство Украина против экс-собственников Приватбанка". На кону могут стоять 5,5 млрд долларов.

По мнению Виктора Бобыренко, стратегия Ковзеля и Коломойского заключается в том, чтобы дискредитировать Нацбанк и его бывшую главу Валерию Гонтареву.

"Это станет замечательной аргументацией уже для защиты самого Коломойского в Лондоне. И когда господин Ковзель пытается доказать в американском суде, что мол честными кровью и потом заработанные $ 130 миллионов у него украли Коломойский с Курченко (хотя виноватыми он считает Нацбанк и Гонтареву), надо было бы напомнить происхождения этих денег. Это наши с вами деньги, которые могут быть выкачаны из Укрзализныци через многочисленные схемы. А его иск в Майами — это не просто спасательный круг для Коломойского. Это еще и игра против самой системы западного правосудия. И игра против здравого смысла", — резюмирует политолог.





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