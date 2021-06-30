БЮТовец Николай Ковзель готовит атаку против НБУ в интересах Коломойского - политолог

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Станислав Молчанов
Николай Ковзель, народный депутат Украины 5-6 созыва от Блока Юлии Тимошенко возможно действует в интересах олигарха Игоря Коломойского. Об этом говорится в расследовании общественной организации "Бюро анализа политики". По информации эксперта бюро политолога Виктора Бобыренко, иск Николая Ковзеля в Майами относительно американских активов Коломойского полностью отвечает интересам защиты Игоря Коломойского от преследования в США и Великобритании.
Виктор Бобыренко - фото из открытых источников
Отмечается, что контролируемые Николаем Ковзелем фирмы ZUKKTradingLimited и ООО "Интер-трансгрупп" в 2011-2013 разместили в банке Курченко "Брокбизнесбанк" около $130 млн. Спустя 7 лет после бегства Курченко и ликвидации банка, 4 января 2021 Ковзель через своего представителя в США Жуковского подал иск в американский суд в Майами, где утверждал, что через группу компаний "Оптима" в США Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов якобы отмывали деньги не только с "Приватбанка", но и "Брокбизнесбанка" через латвийский филиал Привата. Он убежден, что в возможных схемах Коломойского с отмываением средств якобы использовались именно его деньги. А сумма на 2021 год с учетом всех компенсаций выросла с 130 до $300 млн.
Отметим, что Коломойский находится под санкциями в США, где его обвиняют по закону RICO, который был принят чтобы судить лидеров синдикатов и организованных преступных группировок. Министерство юстиции США уже подало три гражданских иска в суд, где требует конфисковать активы Коломойского и Боголюбова в США. Речь идет об активах, которые возможно были куплены на выведенные из "Приватбанка" деньги. Однако также Коломойского ждет заседание в Высоком суде Лондона, которое состоится 1 марта 2022. Начнется слушание дела "Государство Украина против экс-собственников Приватбанка". На кону могут стоять 5,5 млрд долларов.
По мнению Виктора Бобыренко, стратегия Ковзеля и Коломойского заключается в том, чтобы дискредитировать Нацбанк и его бывшую главу Валерию Гонтареву.
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