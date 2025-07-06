logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Было ли в Украине 50 градусов жары: какой температурный рекорд за всю историю наблюдений
commentss НОВОСТИ Все новости

Было ли в Украине 50 градусов жары: какой температурный рекорд за всю историю наблюдений

Где было горячее в Украине и сколько градусов показывал термометр.

6 июля 2025, 20:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

2024 год официально стал самым жарким годом за всю историю наблюдений, превзойдя предыдущий рекорд 2023 года. Украина также замечает эти тенденции и переживает все более жаркие лета, а некоторые города устанавливают новые температурные рекорды. Где и когда в Украине было максимально жарко и насколько высокими могут быть температуры в украинских городах.

Было ли в Украине 50 градусов жары: какой температурный рекорд за всю историю наблюдений

Какая высокая температура в Украине. Фото из открытых источников

Самая высокая температура в Украине

Абсолютный температурный рекорд в Украине был зафиксирован в Луганске 12 августа 2010 — +42 градуса. Это самый высокий показатель температуры за всю историю метеорологических наблюдений в стране.

Несмотря на то, что Украине далеко до показателей жары в 50 градусов, однако самые жаркие дни в разных регионах Украины в основном приходится на последние 15 лет. К примеру, в 2024 году температура побила очередной рекорд, когда в Николаеве 16 июля было зафиксировано +41,6 градуса. Это самая высокая температура за всю историю наблюдений в этом городе.

Рекордные температуры воздуха в Украине (города, где температура превысила 40 градусов):

  • — Луганск — +42 (12 августа 2010)
  • - Николаев — +41,6 (16 июля 2024)
  • — Запорожье — +41,5 (8 августа 2010)
  • — Днепр — +40,9 (8 августа 2010)
  • — Херсон — +40,7 (8 августа 2010)

Рекорд температуры в Киеве был зафиксирован 9 августа 1929 года, тогда в столице температура достигла 39,9 градуса. Самая низкая рекордная жара среди областных центров в жаркий период была зафиксирована в Луцке — 36,2 градуса выше нуля в 1946 и 1952 годах.

Луганск стал лидером не только по температурной жаре, но и по самым сильным морозом. В январе 1900 и 1935 годов здесь фиксировали -41,9 градуса. Это самая низкая температура в истории наблюдений в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о температурном пороге, который не может выдержать человек.

Также "Комментарии" писали о том, на сколько вырастет среднегодовая температура в Украине к 2040 году.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости