Было ли в Украине 50 градусов жары: какой температурный рекорд за всю историю наблюдений

2024 год официально стал самым жарким годом за всю историю наблюдений, превзойдя предыдущий рекорд 2023 года. Украина также замечает эти тенденции и переживает все более жаркие лета, а некоторые города устанавливают новые температурные рекорды. Где и когда в Украине было максимально жарко и насколько высокими могут быть температуры в украинских городах.

Какая высокая температура в Украине. Фото из открытых источников

Самая высокая температура в Украине

Абсолютный температурный рекорд в Украине был зафиксирован в Луганске 12 августа 2010 — +42 градуса. Это самый высокий показатель температуры за всю историю метеорологических наблюдений в стране.

Несмотря на то, что Украине далеко до показателей жары в 50 градусов, однако самые жаркие дни в разных регионах Украины в основном приходится на последние 15 лет. К примеру, в 2024 году температура побила очередной рекорд, когда в Николаеве 16 июля было зафиксировано +41,6 градуса. Это самая высокая температура за всю историю наблюдений в этом городе.

Рекордные температуры воздуха в Украине (города, где температура превысила 40 градусов):

— Луганск — +42 (12 августа 2010)

- Николаев — +41,6 (16 июля 2024)

— Запорожье — +41,5 (8 августа 2010)

— Днепр — +40,9 (8 августа 2010)

— Херсон — +40,7 (8 августа 2010)

Рекорд температуры в Киеве был зафиксирован 9 августа 1929 года, тогда в столице температура достигла 39,9 градуса. Самая низкая рекордная жара среди областных центров в жаркий период была зафиксирована в Луцке — 36,2 градуса выше нуля в 1946 и 1952 годах.

Луганск стал лидером не только по температурной жаре, но и по самым сильным морозом. В январе 1900 и 1935 годов здесь фиксировали -41,9 градуса. Это самая низкая температура в истории наблюдений в Украине.

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