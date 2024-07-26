Была ли авария на Южноукраинской АЭС: В МАГАТЭ дали окончательный ответ

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Ткачик Олеся
Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что на прошлой неделе на Южноукраинской АЭС произошел инцидент с отключением энергоблока из-за проблемы с трансформатором. В частности, об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.
МАГАТЭ
Отмечается, что короткое замыкание повлекло за собой повреждение керамического изолятора, что привело к утечке масла, которое загорелось от электрической дуги.
После восстановления электрического соединения реактор был перезапущен, и он начал поставлять электроэнергию в сеть примерно через 17 часов. Полную мощность удалось достичь чуть более чем через 24 часа после остановки, сообщает МАГАТЭ.
Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил о трех случаях возгорания трансформаторов тока на Южноукраинской АЭС, что повлекло за собой временные ограничения в поставках электроэнергии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат Ярослав Железняк также говорил о том, что на АЭС была авария и министр энергетики Герман Галущенко лжет, когда опровергаю эту информацию и называет ее российским ИПСО.
При этом информацию о том, что на АЭС не было ни одной аварии, также заявили в Минэнерго и даже призвали СБУ привлечь к ответственности политиков, распространяющих российское ИПСО.
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