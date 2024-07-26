Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что на прошлой неделе на Южноукраинской АЭС произошел инцидент с отключением энергоблока из-за проблемы с трансформатором. В частности, об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

МАГАТЭ

"На прошлой неделе команда МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС сообщила, что ее энергоблок №2 был временно отключен после срабатывания электрических защит из-за проблемы с трансформатором в открытом распределительном устройстве 330 кВ, расположенном за пределами площадки АЭС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что короткое замыкание повлекло за собой повреждение керамического изолятора, что привело к утечке масла, которое загорелось от электрической дуги.

После восстановления электрического соединения реактор был перезапущен, и он начал поставлять электроэнергию в сеть примерно через 17 часов. Полную мощность удалось достичь чуть более чем через 24 часа после остановки, сообщает МАГАТЭ.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил о трех случаях возгорания трансформаторов тока на Южноукраинской АЭС, что повлекло за собой временные ограничения в поставках электроэнергии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат Ярослав Железняк также говорил о том, что на АЭС была авария и министр энергетики Герман Галущенко лжет, когда опровергаю эту информацию и называет ее российским ИПСО.

При этом информацию о том, что на АЭС не было ни одной аварии, также заявили в Минэнерго и даже призвали СБУ привлечь к ответственности политиков, распространяющих российское ИПСО.



