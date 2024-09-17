Бум на "американцев": как изменились предпочтения украинских автолюбителей

Среди украинских автолюбителей появился новый тренд — американские подержанные автомобили. Согласно данным Укравтопрома, каждый пятый легковой автомобиль, получивший в августе украинскую регистрацию, был ввезен из США. Это показатель на 83% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, свидетельствует о растущей привлекательности "американцев" для украинских водителей.

Спрос на авто из США вырос на 83%

Бензиновые автомобили составляют наибольшую часть этих импортируемых авто (42%), в то время как доля электромобилей достигает 38%. Гибридные модели занимают 8%, а дизельные и машины с газобаллонным оборудованием (ГБО) – по 6%. Средний возраст прибывающих из Соединенных Штатов автомобилей составляет 5,5 года, что делает их достаточно привлекательными с точки зрения современных технологий и комфорта.

Лидерами среди американских моделей на украинском рынке электромобили Tesla. Model Y опережает по популярности с 567 единицами, за ней следует Model 3 с 547 единицами. Также в ТОП-5 вошли Ford Escape (329 ед.), Tesla Model S (265 ед.) и Jeep Cherokee (259 ед.).

Читайте на портале "Комментарии" — В прошлом месяце рынок автомобилей в Украине испытал настоящий бум на китайские модели . Украинцы приобрели более 1,7 тысяч легковых автомобилей, произведенных в Китае, что свидетельствует о росте спроса на 61% по сравнению с августом 2023 года. Такие данные приводит "Укравтопром".

Ранее "Комментарии" писали, что в августе к украинскому автопарку добавилось более 25,7 тысячи подержанных авто из-за рубежа. Это наибольшее пополнение за последние 25 месяцев, согласно данным Укравтопрома. В этом месяце количество регистраций подержанных авто выросло на 22% по сравнению с прошлым годом и почти на 29% по сравнению с июлем.