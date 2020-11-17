Bugatti представила самый дорогой автомобиль на планете

Компания Bugatti, известная своими элитными автомобилями не перестает удивлять. На этот раз "чудо" произошло на Женевском автосалоне, где публике представили автомобиль, который по праву называется "самым дорогим и роскошным автомобилем в мире".

Машина является чемпионом по многим параметрам. В частности, его цена составляет более 19 млн долларов. Также, авто является уникальным — его выпустили в единственном экземпляре. Автомобиль получил кузов из углепластика, в движение его приводит силовой агрегат W16 мощностью 1500 л.с который оборудовали четырьмя турбинами.

За основу уникального La Voiture Noire взяли Bugatti Chiron. В итоге получилась современная адаптация культового купе компании Type 57 SC Atlantic. Когда-то давно этот автомобиль принадлежал лично Жану Бугатти. В годы Второй мировой автомобиль потерялся.

Суперавтомобиль изготовили к юбилею брэнда — компании Bugatti исполняется 110 лет. Приобрести гиперкар не получится — кто-то уже его купил.





Как сообщал портал "Комментарии", Итальянская компания Ferrari представила новый автомобиль 2021 Ferrari Portofino M. Впервые в кабриолете Ferrari используется восьмиступенчатая коробка передач, блок сцепления на 20 процентов меньше, а крутящий момент на 35 процентов выше, чем у трансмиссии, которую он заменяет. Это шаг, который следовало ожидать, учитывая, что Roma — по сути, версия Portofino в виде купе — использует тот же DCT.

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