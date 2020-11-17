kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.11.2020

BTC/USD

16738.07

ETH/USD

464.57

LTC/USD

73.69

НБУ 17.11.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Bugatti представила самый дорогой автомобиль на планете
commentss НОВОСТИ Все новости

Bugatti представила самый дорогой автомобиль на планете

Суперавтомобиль стоит более 19 млн долларов

сегодня, 09:47
Автор:

Сергей Медведев

Компания  Bugatti, известная своими элитными автомобилями не перестает удивлять. На этот раз "чудо" произошло на Женевском автосалоне, где публике представили автомобиль, который по праву называется "самым дорогим и роскошным автомобилем в мире". 

Bugatti представила самый дорогой автомобиль на планете

Машина является чемпионом по многим параметрам. В частности, его цена составляет более 19 млн долларов. Также, авто является уникальным — его выпустили в единственном экземпляре. Автомобиль получил кузов из углепластика, в движение его приводит силовой агрегат W16 мощностью 1500 л.с который оборудовали четырьмя турбинами. 

За основу уникального La Voiture Noire взяли Bugatti Chiron. В итоге получилась современная адаптация  культового купе компании Type 57 SC Atlantic. Когда-то давно этот автомобиль принадлежал лично Жану Бугатти. В годы Второй мировой автомобиль потерялся. 

Суперавтомобиль изготовили к юбилею брэнда — компании  Bugatti исполняется 110 лет. Приобрести гиперкар не получится — кто-то уже его купил.


Как сообщал портал "Комментарии", Итальянская компания Ferrari представила новый автомобиль 2021 Ferrari Portofino M. Впервые в кабриолете Ferrari используется восьмиступенчатая коробка передач, блок сцепления на 20 процентов меньше, а крутящий момент на 35 процентов выше, чем у трансмиссии, которую он заменяет. Это шаг, который следовало ожидать, учитывая, что Roma — по сути, версия Portofino в виде купе — использует тот же DCT. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ