Bugatti представила самый дорогой автомобиль на планете

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Сергей Медведев
Компания Bugatti, известная своими элитными автомобилями не перестает удивлять. На этот раз "чудо" произошло на Женевском автосалоне, где публике представили автомобиль, который по праву называется "самым дорогим и роскошным автомобилем в мире".
Машина является чемпионом по многим параметрам. В частности, его цена составляет более 19 млн долларов. Также, авто является уникальным — его выпустили в единственном экземпляре. Автомобиль получил кузов из углепластика, в движение его приводит силовой агрегат W16 мощностью 1500 л.с который оборудовали четырьмя турбинами.
За основу уникального La Voiture Noire взяли Bugatti Chiron. В итоге получилась современная адаптация культового купе компании Type 57 SC Atlantic. Когда-то давно этот автомобиль принадлежал лично Жану Бугатти. В годы Второй мировой автомобиль потерялся.
Суперавтомобиль изготовили к юбилею брэнда — компании Bugatti исполняется 110 лет. Приобрести гиперкар не получится — кто-то уже его купил.
Как сообщал портал "Комментарии", Итальянская компания Ferrari представила новый автомобиль 2021 Ferrari Portofino M. Впервые в кабриолете Ferrari используется восьмиступенчатая коробка передач, блок сцепления на 20 процентов меньше, а крутящий момент на 35 процентов выше, чем у трансмиссии, которую он заменяет. Это шаг, который следовало ожидать, учитывая, что Roma — по сути, версия Portofino в виде купе — использует тот же DCT.
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