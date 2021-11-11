Будут ли вводить массовую вакцинацию детей: объяснение министра

Виктор Ляшко, министр здравоохранения, в эфире программы "Свобода слова на ICTV" объяснил, когда могут рассмотреть вопросы массовой вакцинации детей в Украине.

Вспышка коронавируса продолжается, фото из открытых источников

Министр посоветовал всем украинцам, у кого есть в семье школьники и дошкольники, вакцинироваться, чтобы не подхватить вирус гриппа или коронавируса от детей.

"Мы должны научиться жить в новой реальности. Пока что мы говорим о массовой вакцинации взрослого населения с 18 лет. Инструкциями производителя разрешено вакцинироваться с 12 лет", — подчеркнул Ляшко.

Также он добавил, что в других европейских странах детей вакцинируют с пяти лет. Однако в Украине вопросы массовой вакцинации детей будут рассматривать, когда в государстве будут провакцинированны 50% взрослого населения, а желательно 70%.

Кроме того, министр подчеркнул, что процент тех, кого удается снять с ИВЛ и вернуть в нормальную жизнь без трубки с кислородом не так уж высок. По его словам, все считают, что если подключили к ИВЛ, человек уже спасен, но это не так.

Однако коронавирус коварен и 70% летальных исходов регистрируют в мире среди пациентов, попавших в реанимацию. В среднем, 2 из 10 или даже 1 из 10 пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, выживают. Речь идет о случаях, когда снимают людей с инвазивной ИВЛ. Инвазивная ИВЛ – это когда человеку подключают трубки для обеспечения проходимости дыхательных путей. То есть за пациента "дышит" аппарат.

Как сообщал портал "Комментарии", врач рассказала о ходе COVID-19 у детей. Медик объяснила, как влияет на организм сочетание гриппа и COVID-19. Украинцы сейчас рискуют подхватить вирус гриппа и коронавируса одновременно. По словам врача, циркуляция вирусов гриппа затрудняет диагностику и, конечно, ослабляет иммунитет человека.

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