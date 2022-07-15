Будут ли "светить" украинцам во время войны субсидии на комуслуги: что сказал Шмигаль

Глава правительства Денис Шмигаль подчеркнул, что в правительстве приняли решение продлить выплату субсидий тем соотечественникам, которые сами не смогут оплатить коммунальные услуги.

Премьер-министр Денис Шмигаль ( Фото: Правительственный портал)

Премьер-министр сообщил, что, как отмечалось ранее, все тарифы на коммунальные услуги этого отопительного сезона останутся постоянными. Об этом чиновник проинформировал на заседании Кабмина.

"Вопрос, который напрямую касается отопительного сезона — это тарифы и субсидии. Как и обещали, все тарифы этой зимой остаются без изменений. Также правительство продолжит выплачивать субсидии украинцам, нуждающимся в помощи с оплатой коммунальных платежей", — отметил Шмигаль.

Еще глава Кабмина добавил, что только в июле представители украинского правительства договорились с Всемирным банком и ЕБРР о том, что они предоставят нашей стране более 500 млн долларов. Для того чтобы соответствующим образом подготовиться к отопительному сезону.

К слову, недавно правительство предоставило 1,4 млрд грн. для того чтобы была возможность приобрести в запас резервное оборудование и материалы. При необходимости в результате разрушения инфраструктуры это поможет в обеспечении граждан теплом и водой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Когда депутаты-предатели ВР останутся без мандатов: подробности. В Верховной Раде Украины так и не принято решение о том, чтобы лишить депутатских мандатов парламентариев-предателей. Напомним, речь идет о тех, которые стали в украинском обществе из-за своих поступков стали коллаборантами и гауляйтерами. Это парламентарии Алексей Ковалев, Андрей Деркач и Виктор Медведчук. Их будут официально лишать депутатских полномочий после того, как будут приговоры судов.

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