Стало известно, будут ли штрафовать владельцев "евроблях" в период новогодних праздников. Как оказалось, опасаться им не стоит, потому что на это время, а также в период жесткого локдауна, штрафы отменяются.

Будут ли штрафовать "евробляхеров" на праздники. Фото: vgorode.ua

Активисты рассказали, что они в устной форме договорились с работниками правоохранительных органов, что на новогодние праздники водителей нерастаможенных авто не будут останавливать и штрафовать. Информация об этом размещена в видеообращении на Facebook.

"На сегодняшний день удалось достичь договоренности, что во все праздничные дни, которые будут проходить по регламенту (особенно во время локдауна, который будет с 8 по 24 января) ни Нацполиция, ни другие органы не будут трогать автомобили на европейской регистрации, чтобы не создавать дискомфорт для людей", – говорится в обращении.

Также отмечается, что на данный момент бывают случаи, когда полицейские останавливают и штрафуют владельцев "евроблях". К тому же, такие ситуации происходят довольно часто, особенно в Хмельницкой области, поделились активисты.

В октябре 38,8 тыс. европейских легковушек с пробегом перешли на украинские номера. Это в полтора раза больше, чем год назад. А вот новые "украинские" машины приобрели только 8,4 тысячи раз. Суммируя все цифры, получается, что среди украинцев перерегистрированные машины в 5 раз популярнее, чем новые авто. 30% зарегистрированных машин были изготовлены менее пяти лет назад, 30% авто увидели мир 6-10 лет назад. Больше всего иномарок старше 10 лет. Они составляют 40% от всего количества автомобилей.



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