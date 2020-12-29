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Любовь Блажко
Стало известно, будут ли штрафовать владельцев "евроблях" в период новогодних праздников. Как оказалось, опасаться им не стоит, потому что на это время, а также в период жесткого локдауна, штрафы отменяются.
Будут ли штрафовать "евробляхеров" на праздники. Фото: vgorode.ua
Активисты рассказали, что они в устной форме договорились с работниками правоохранительных органов, что на новогодние праздники водителей нерастаможенных авто не будут останавливать и штрафовать. Информация об этом размещена в видеообращении на Facebook.
Также отмечается, что на данный момент бывают случаи, когда полицейские останавливают и штрафуют владельцев "евроблях". К тому же, такие ситуации происходят довольно часто, особенно в Хмельницкой области, поделились активисты.
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