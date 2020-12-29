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Будут ли штрафовать "евробляхеров" на праздники

Активисты в устной форме договорились с правоохранителями, что те не будут останавливать и выписывать штрафы водителям нерастаможенных авто

сегодня, 16:40
Автор:

Любовь Блажко

Стало известно, будут ли штрафовать владельцев "евроблях" в период новогодних праздников. Как оказалось, опасаться им не стоит, потому что на это время, а также в период жесткого локдауна, штрафы отменяются. 

Будут ли штрафовать "евробляхеров" на праздники

Будут ли штрафовать "евробляхеров" на праздники. Фото: vgorode.ua

Активисты рассказали, что они в устной форме договорились с работниками правоохранительных органов, что на новогодние праздники водителей нерастаможенных авто не будут останавливать и штрафовать. Информация об этом размещена в видеообращении на Facebook.

"На сегодняшний день удалось достичь договоренности, что во все праздничные дни, которые будут проходить по регламенту (особенно во время локдауна, который будет с 8 по 24 января) ни Нацполиция, ни другие органы не будут трогать автомобили на европейской регистрации, чтобы не создавать дискомфорт для людей", – говорится в обращении. 

Также отмечается, что на данный момент бывают случаи, когда полицейские останавливают и штрафуют владельцев "евроблях". К тому же, такие ситуации происходят довольно часто, особенно в Хмельницкой области, поделились активисты. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, спрос на "Евробляхи" растет — Укравтопром. Официальный сайт "Укравтопром" сообщил, что спрос на б\у иномарки в 5 раз выше, чем на новые автомобили.
В октябре 38,8 тыс. европейских легковушек с пробегом перешли на украинские номера. Это в полтора раза больше, чем год назад.
А вот новые "украинские" машины приобрели только 8,4 тысячи раз.
Суммируя все цифры, получается, что среди украинцев перерегистрированные машины в 5 раз популярнее, чем новые авто.
30% зарегистрированных машин были изготовлены менее пяти лет назад, 30% авто увидели мир 6-10 лет назад. Больше всего иномарок старше 10 лет. Они составляют 40% от всего количества автомобилей.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=261665191966088&ref=watch_permalink
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