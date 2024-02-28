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Будут ли отмечать в Украине 8 Марта

После полномасштабного вторжения России в Украину с особой остротой встал вопрос отказа от праздников, ассоциирующих с советским прошлым. Среди них и 8 Марта, которое отмечалось как международный женский день

28 февраля 2024, 15:54
Автор:
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Ткачик Олеся
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14 февраля 2023 года Верховная Рада предложила отказаться от празднования таких праздников, как 8 Марта, 1 мая и 9 мая. В парламент был внесен законопроект, которым предлагалось ввести изменения в Кодекс законов о труде Украины в части установления праздников.

Будут ли отмечать в Украине 8 Марта

8 Марта

В частности, народные депутаты предложили 25 февраля в день рождения писательницы Леси Украинки ввести празднование Дня украинской женщины. Также официально предлагается установить празднование Дня матери с плавающей датой – второе воскресенье мая. Впрочем, этот законопроект пока еще не принят.

Вместе с тем известно, что поскольку военное положение в Украине продлили до 13 мая, то 8 марта этого года будет точно рабочим днем.

При этом следует отметить, что 25 февраля часть украинцев поздравляли друг друга с международным днем украинской женщины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, как в Украине начали угасать советские праздники . Как подчеркивали эксперты, в период полномасштабной войны мы почти ничего празднуем. Но уже очевидно, что после окончания войны календарь праздничных дат будет выглядеть иначе. У нас точно будет свой день Победы, вероятно, исчезнут все праздники, которые ассоциируются с советскими временами.

Как отмечалось, что самое оживленное обсуждение в обществе вызывают сегодня гендерные праздники. Такие, как 8 марта. Именно с прошлого года отношение к Международному женскому дню сильно изменилось. Его популярность снизилась с 34% в 2021 году до 25% в 2023 (согласно тому же опросу КМИС). Свой опрос проводил и приложение Действия. 1,3 млн. респондентов отдали свой голос за то, чтобы 8 марта оставалось выходным днем. Активные пользователи соцсетей напомнили, что к бантикам и цветам 8 марта нет никакого отношения. Поэтому сохранить день, который в очередной раз акцентировал бы внимание на правах женщин, – необходимо.





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