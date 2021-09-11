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Будущее «Северного потока-2» в руках США: в «Нафтогазе» заговорили о попытке остановить проект

Витренко заявил, что санкции США долгое время блокировали строительство газопровода

сегодня, 13:15
Автор:

Кравцев Сергей

Вашингтон ещё может поставить жирную точку в работе российского газопровода "Северный поток-2". Для этого необходима политическая воля и новые санкции. В таком случае проект прекратит своё существование. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко на форуме "Ялтинская европейская стратегия", пишет "РБК-Украина"."

Будущее «Северного потока-2» в руках США: в «Нафтогазе» заговорили о попытке остановить проект

Юрий Витренко Фото: Экомическая правда

По словам Витренко, санкции Соединённых Штатов Америки были главным блокиратором строительства газопровода. Пока ограничения не снимались, ни одна из уважающих себя европейских компаний не смела продолжать укладку труб. Фактически проект был долго время заморожен. Как только начались ослабления санкций, а затем и вовсе их отменили, строительство тут же возобновилась и в рекордно быстрые сроки укладка труб была завершена. Это лишний раз подтверждает, что проект мог быть остановлен, если бы было решение из Белого Дома.

В то же время Юрий Витренко отметил, что на данном этапе также можно остановить работу газопровода "Северный поток-2". Это может произойти в том случае, если правительство США снова запустит санкции. Тогда европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу. Таким образом он станет не востребован и коммерчески необоснованным, прекратит свою работу.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/naftogaze-rasskazali-mozhno-zablokirovat-1631346178.html
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