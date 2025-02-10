Будет настоящая зима, о которой все мечтали: в Украину идут мощные циклоны

В ближайшие десять дней в Украине ожидается постепенное изменение погодных условий. Аномально теплая и бесснежная погода уступит место классической зимней, с умеренными морозами, снегопадами и вьюгами.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптик Виталий Постригань прогнозирует существенное понижение температуры, а в некоторых регионах возможен снег. До 16 февраля погоду в центральной части страны определят мощный антициклон, который принесет холодный и сухой воздух. В этот период установится спокойная зимняя погода, без существенных осадков. Однако отсутствие снега и дефицит влаги могут повлечь за собой преждевременное начало пожароопасного сезона.

В понедельник, 10 февраля, по всей территории Украины ударили морозы. Местами температура воздуха опустилась до -8 градусов. Днем температура воздуха будет составлять от 0 до -2 градусов. В Харьковской, Луганщине и Донбассе днем ожидается до 3 градусов мороза.

Ночью 11 февраля на большей территории Украины столбики термометров опустятся до -7 градусов. В Днепропетровской области будет немного теплее – около 3 градусов мороза. Днем ожидаются небольшие морозы – от -1 до -3. В Закарпатье потеплеет до 4 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что над Скандинавским полуостровом в ближайшие дни сформируется молодой антициклон, способствующий распространению холодных воздушных масс на южные широты. В результате Украина окажется под влиянием холодного воздуха и северо-западного ветра, что приведет к постепенному понижению температуры на 3-6 градусов.

В Киеве в течение месяца ожидается достаточно удобная погода с минимальными осадками. Лишь 23 февраля возможен дождь, а 26 числа – снег. Температура воздуха прогнозируется в пределах -1...5°С днем и -1...-7°С ночью.

Игорь Кибальчич прогнозирует, что в феврале зима напомнит о себе ощутимым похолоданием, усилением ветра и снегопадами. В период с 4 февраля до конца первой декады ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до -5...-12°С, днем до -5...1°С. Холоднее всего будет в период с 8 по 10 февраля.

"В период с 4 февраля до конца первой декады сохранится тенденция постепенного снижения температуры воздуха ночью до -5...-12°С, днем до -5...1°С. Холоднее всего будет в период с 8 по 10 февраля", — рассказал синоптик.

По его прогнозу, в Украине ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег, однако снежный покров будет незначительным.

В ближайшие дни в Украине ожидается постепенное снижение температуры и возвращение зимних условий с возможными осадками в виде снега и дождя.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.

