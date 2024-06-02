Будет ли в Украине жара в июне: какой прогноз погоды

Погода в украинских регионах в июне не прогнозируется сильно жаркой.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Такой прогноз синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила в интервью журналистам "24 Канала". Как она говорит, совершенно не исключено, что в течение первого летнего месяца на нашей территории будет несколько дней с высокими значениями температуры.

"…Надеемся, что такой (сильной, — Ред.) жары все же не будет", — говорит прогнозистка.

До этого Наталья Птуха говорила, что в течение июня в украинских регионах прогнозируется 19...23 градуса, а это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. Более холодная погода ожидается в горных районах: 16...19.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, ожидает ли Украину аномально жаркое лето-2024 . Лето в нашей стране в этом году может показаться жарким, но не рекордным. С одной стороны, на это влияет состояние океанов, а с другой – планета испытывает влияние активной солнечной радиации.

Об этом говорит заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, передает УНИАН. Метеоролог отметила, что и по подсчетам, и по экспертным оценкам, лето 2024 года в нашей стране может показаться жарким.

Она рассказала о факторах, с которыми эта ситуация связана. Один из них связан с состоянием океанов.

Теперь эта аномально высокая температура, которую фиксируют и в Украине, обусловлена положительной фазой "Эль-Ниньо". Как правило, в годы "Эль-Ниньо" – достаточно высокая температура воздуха в наших умеренных широтах.

Если раньше речь шла о том, что лето может быть самым жарким, то сейчас об этом говорят более осторожно, отмечали она.

