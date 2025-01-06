Будет ли Украина принудительно возвращать граждан из-за границы: что говорят в Министерстве национального единства

Украинские власти не намерены применять принудительные методы для возвращения своих граждан на родину, заявил вице-премьер-министр и министр национального единства Алексей Чернышев.

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"По нашим оценкам, количество находящихся за рубежом украинцев составляет от 20 до 25 миллионов, в то время как в Украине живет около 32 миллионов. Это великая нация, часть которой вынужденно оказалась за пределами страны, и мы начинаем процесс их возвращения .Хочу подчеркнуть, что этот процесс будет исключительно добровольным, и никаких принудительных мер предприниматься не будет", — отметил Чернышев в эфире телеканала "1 1".

Он также добавил, что Украина поддерживает успехи своих граждан за границей, особенно в тех случаях, когда они обретают новые возможности для себя и своих семей за пределами родины.

Напомним, что 3 декабря 2024 года Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра – министра национального единства Украины. В рамках этой должности Кабмин также переименовал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства.

23 декабря Чернышев презентовал рабочую концепцию нового министерства, в рамках которой предусмотрено создание Агентства национального единства. Чернышев отметил, что Миннацедности работает над законопроектом о национальном единстве и разработкой цифровой платформы Unity App.

Ранее портал "Комментарии" писал, что согласно пожеланию канцлера Олафа Шольца, безработных украинцев в Германии необходимо поощрять трудоустройство или возвращение на родину.