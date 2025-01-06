logo

BTC/USD

99462.68

ETH/USD

3655.03

LTC/USD

112.91

USD/UAH

42.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Будет ли Украина принудительно возвращать граждан из-за границы: что говорят в Министерстве национального единства
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли Украина принудительно возвращать граждан из-за границы: что говорят в Министерстве национального единства

Украина поддерживает успехи своих граждан за границей, особенно в тех случаях, когда они обретают новые возможности для себя и своих семей за пределами родины.

сегодня, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинские власти не намерены применять принудительные методы для возвращения своих граждан на родину, заявил вице-премьер-министр и министр национального единства Алексей Чернышев.

Будет ли Украина принудительно возвращать граждан из-за границы: что говорят в Министерстве национального единства

Фото: 24 Канал

"По нашим оценкам, количество находящихся за рубежом украинцев составляет от 20 до 25 миллионов, в то время как в Украине живет около 32 миллионов. Это великая нация, часть которой вынужденно оказалась за пределами страны, и мы начинаем процесс их возвращения .Хочу подчеркнуть, что этот процесс будет исключительно добровольным, и никаких принудительных мер предприниматься не будет", — отметил Чернышев в эфире телеканала "1 1".

Он также добавил, что Украина поддерживает успехи своих граждан за границей, особенно в тех случаях, когда они обретают новые возможности для себя и своих семей за пределами родины.

Напомним, что 3 декабря 2024 года Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра – министра национального единства Украины. В рамках этой должности Кабмин также переименовал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства.

23 декабря Чернышев презентовал рабочую концепцию нового министерства, в рамках которой предусмотрено создание Агентства национального единства. Чернышев отметил, что Миннацедности работает над законопроектом о национальном единстве и разработкой цифровой платформы Unity App.

Ранее портал "Комментарии" писал, что согласно пожеланию канцлера Олафа Шольца, безработных украинцев в Германии необходимо поощрять трудоустройство или возвращение на родину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L8ue-VDY55E
Теги:

Новости

Все новости