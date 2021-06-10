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Будет ли снова дорожать подсолнечное масло в Украине

Стандартная бутылка масла вместительностью 900 мл стоит уже 70 гривен

10 июня 2021, 21:00
Автор:

Лиля Воробьева

Наиболее востребован хозяйками продукт — отечественное подсолнечное масло за последние шесть месяцев бьет рекорды по ценообразованию — оно подорожала вдвое. Каждая новая партия в супермаркете — новая, большая цена на этикетке.

Будет ли снова дорожать подсолнечное масло в Украине

Подсолнечное масло. Фото: depositphotos.com

Почему в стране подсолнечника и других масличных культур — Украине все время  растет стоимость масляной продукции и что будет дальше? Об этом — информация в сюжете "Завтрака с 1+1".

Потребители, покупая подсолнечное масло, уже привыкли к тому, что надо все больше денег, чтобы оплатить покупку. Хотя этот продукт не какой-нибудь деликатес, а предназначен для ежедневного употребления. Без него ни борща не сваришь, ни салатик не заправишь.

А вот цены на масло, которое в этом году хозяйки называют золотым, таки "кусаются". Наименьшая, пол-литровая бутылка стоит 40 гривен, эконом-упаковка вместимостью три литра — 220 грн. Потребители боятся, что это еще не предел.

Аналитики и аграрии по-разному объясняют дороговизну традиционного украинского продукта. Так, экономист Олег Пендзин назвал главную причину — повышение спроса на украинскую масляную продукцию на мировом рынке. Спрос вырос еще и потому, что в прошлом году был неурожай таких культур.

"Меньший общий объем семян подсолнечника, при неблагоприятной погоде. Увеличилась минимальная стоимость на 22%. Она автоматически изменила расходы на оплату труда, энергоносители выросли", — говорит господин Пендзин.

Фермер Назар Дячук занимается выращиванием подсолнечника более десяти лет. Он говорит, что в прошлом году был неурожай — украинские фермеры примерно потеряли 30 миллионов тонн. Это по всей стране.

Аграрий рассказывает, что часть урожая на юге пропала. Сгорел подсолнечник на палящем солнце. В Западной Украине урожайность была больше, но не рекордной. Когда не хватает сырья, поднимается цена.

Важно, что в этом году в Украине подорожало не только масло, но и сахар, зерновые, яйца и даже отечественные фрукты.

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что масло может предотвратить сердечный приступ.


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-vzleteli-ceny-na-podsolnechnoe-maslo-kakaya-stoimost-i-chego-zhdat-1801342.html
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