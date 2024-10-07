Будет ли ответственность за неявку по повестке: почему правительство сокращает срок появления в ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Одна из интересующих украинцев тем, что из-за изменений в законодательстве, повестка в почтовом ящике теперь может оказаться у каждого военнообязанного гражданина Украины. В частности, Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Срок явки в ТЦК сократили с 14 до 7 дней. Будет ли ответственность за неявку по повестке и кто их получит? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Правительство интересует исключительно выполнение плана

Председатель профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец отметил, что действительно правительством 1 октября были приняты соответствующие изменения в 560 Постановление, где был изменен срок появления в ТЦК по повестке.

"Если это касается областных центров, то уменьшено время появления с 14 дней до 7, если это другие населенные пункты, то с 14 до 10 дней. На самом деле не совсем понятна логика правительства и что именно пытается исправить правительство или улучшить уменьшением срока появления по повестке. Так как на сегодняшний день в соответствии с требованиями Кодекса Украины об административном правонарушении фактически штрафов за неявку, несвоевременное появление по повестке нет. Также не совсем понятна и цель такого ускорения появления по повестке ввиду отсутствия объяснений со стороны правительства, каким образом формируется перечень тех, кто нужен, в первую очередь, для мобилизации и хаотических действий по поводу бронирования, в которые также постоянно вносятся изменения", – отметил эксперт.

Ростислав Кравец добавляет, тем более, как показывает предыдущий опыт, все действия правительства направлены на переложение ответственности с тех, кто должен принимать решения, руководить мобилизацией на местах, куда в принципе просто доводится план.

"Никого не интересует ни качество лиц, я имею в виду их здоровье, профессию, их потребность для национальной экономики. Интересует исключительно выполнение плана. В дальнейшем это приводит как к злоупотреблениям, так и к причинению вреда национальной экономике Украины. Поэтому на самом деле именно уменьшение срока появления по повестке никоим образом не повлияет в принципе, на мой взгляд, на мобилизацию. А также не приведет к каким-либо массовым штрафам гражданам Украины", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

В Украине продолжается всеобщая мобилизация

Адвокат, глава ВОО "Правозащитная организация "Общая Цель" Игорь Печенкин отметил, что из-за изменений в законодательстве и постоянного его обновления создается общая тенденция к хаосу в этих отношениях. Такое отношение значительно ухудшает требования к обеспечению прав граждан и субъективных нарушений, совершаемых работниками Территориальных Центров комплектования и социальной поддержки (далее ТЦК и СП).

"Такими изменениями стали внесенные Кабинетом Министров Украины Постановления О внесении изменений в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" от 01.10. 2024 №1130 (далее — Порядка). Она опубликована в Правительственном курьере от 03.10.2024 №200, следовательно вступила в законную силу. Так, кроме прочего, Кабинет министров внес изменения в пункт 34 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, сократив срок, в течение которого получившие повестку военнообязанные должны прийти в территориальный центр комплектования уже не четырнадцать, а семь дней, а в случае после отправки вызова по почте заказным почтовым отправлением с описанием вложения и описанием вложения и уведомлением о вручении, в котором расписалось то лицо, которому оно отправлено", – говорит эксперт.

Он продолжает, целью такой инициативы, по мнению ее авторов, должно стать: "Такое решение позволит ускорить централизованное оповещение военнообязанных и резервистов".

"Однако не соглашаюсь с правовой целесообразностью и законностью принятия такого решения и вот почему. Прежде всего, хочу напомнить статью 8 Конституции Украины, согласно нормам которой: в Украине признается и действует принцип верховенства права. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и другие нормативно правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей. На основе законов Украины осуществляется достижение принципа верховенства права и регулируются правовые отношения. Законы являются актами высшей юридической силы в отношении других нормативно-правовых актов, а высшая юридическая сила имеет особый вид закона — Конституция Украины, которой должны соответствовать все остальные законы. Постановления Кабинета министров Украины Актами нормативного характера, которые издаются в форме постановлений и могут быть обжалованы в суд порядке и в случаях, установленных законом. Итак, согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный также Постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2024 года № 560, такой порядок установлен в пункте 34 Порядка с определением таких сроков", – отметил Игорь Печенкин.

По его словам, учитывая сжатые сроки такого сообщения, что указано в абзаце четвертом пункта 34 Порядка, а именно: "Повестка о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдел или соответствующее подразделение разведывательных органов , Центрального управления или региональных органов СБУ направляется адресату в течение 48 часов после подписи повестки соответствующим руководителем. При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного из населенного пункта, являющегося административным центром области, определяется в течение семи суток, а из других населенных пунктов – в течение десяти суток со дня отправки повестки средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении".

"Однако во избежание административных задержаний именно уполномоченными на это должностными лицами ТЦК и СП (что нужно

проверить призывнику или военнообязанному в установленном в указанном Постановлении КМУ №560 от 16.05.2024 года способ) в порядке ст.261, 262 КУ в порядке пункта 47 настоящего Порядка, нужно сообщить о том, что Вы намерены обжаловать в суде такие действия и требуете адвоката для защиты Ваших прав. Необходимо обращаться в ТКЦ и СП за отсрочкой в ​​соответствии с требованиями ст.23 ОУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" любого ТЦК и СП с заявлением о необходимости предоставления Вам отсрочки. Они в течение двух недель должны проверить и Комиссионное принять решение о предоставлении такой отсрочки. ГА в настоящее время нужно правильно подготовить и подать в суд обжалование такого прогнозируемого негативного отказа в предоставлении отсрочки. По пункту 60 Порядка — до принятия комиссией решение военнообязанный не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, а Пунктом 63 предусмотрено то, что Военнообязанные, обратившиеся в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальную поддержку с заявлением о предоставлении отсрочки до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе. Порядком №560 в абзаце 6 пункта 60 предусмотрено САМОЕ СУДЕБНОЕ обжалование решения Комиссии, что по духу права и правовым нормам также является незаконным, поскольку предусматривается пересмотр решения вышестоящей в иерархии структурой: "В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному сообщают в письменном виде с указанием причин отказа по форме, определенной в приложении 7. Такое решение может быть обжаловано в судебном порядке", – проинформировал адвокат.

Поэтому, советует Игорь Печенкин, при вручении повестки – вести себя прилично и спокойно, настаивать на предоставлении возможности поговорить с адвокатом для защиты своих прав.

"Срочно вы должны оформить обращение в ТЦК и СП и позаботиться сразу об обжаловании решения ТЦК и СП. За время рассмотрения вашего заявления и жалобы в отношении вас нельзя будет применить средство принуждения без вашего на то свободы. Кроме того, внесли изменения в пункт 84 Порядка, по которому в военно-учетном документе военнообязанного, призываемого на военную службу во время мобилизации, ставили отметку об исключении из военного учета военнообязанных. Теперь районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки (далее ТЦК) будут проставлять отметку о снятии. Определили, что военнообязанных, добровольно изъявивших желание проходить военную службу по призыву во время мобилизации в воинской части или подразделении, органе, учреждении, учреждении СБУ (далее — подразделение СБУ) будут призывать: командиры воинских частей или руководители ТЦК; начальники подразделений СБУ. Военнообязанные будут подавать заявления на имя командира воинской части или руководителя подразделения СБУ по форме согласно приложению 13 к Порядку. К заявлению необходимо также добавить военно-учетный документ, документ, удостоверяющий личность и образование", – говорит адвокат.

Он отмечает, что таких военнообязанных на военно-врачебную комиссию будут направлять командиры воинских части или руководители ТЦК. По результатам медосмотра, рассмотрения заявления и документов командир воинской части или руководитель подразделения СБУ примет решение о призыве военнообязанного на военную службу во время мобилизации. ТЦК на основании выписки из приказа командира воинской части (руководителя подразделения СБУ) снимет военнообязанного с военного учета. В случае несоответствия требованиям по прохождению военной службы по состоянию здоровья или профессионально-психологическим характеристикам командир воинской части или руководитель подразделения СБУ откажет военнообязанному.

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