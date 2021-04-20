Будет ли локдаун на Пасху в Украине: в Минздраве сделали заявление

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Таисия Ерохина
В Украине не планируют вводить локдаун на пасхальные и майские праздники. Об этом сказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1".
Пасха. Фото из открытых источников
По его словам, необходимо максимально исключить большие скопления людей во время праздников. Именно это может предотвратить новую вспышку коронавируса.
Ляшко отметил, что сейчас в Украине наблюдается стабилизация заболеваемости.
Минздрав будет проводить разъяснительную работу со Всеукраинским советом церквей о проведении служб в храмах в соответствии с противоэпидемическими нормами.
Ляшко отметил, что ведутся переговоры с представителями церквей о максимально безопасном праздновании в этом году. Как вариант рассматривается сокращение количества праздничных литургий.
Кроме того, Минздрав предлагает пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, не посещать храмы. Например, на освящение может пойти кто-то один из семьи.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что каких-либо специальных ограничений во время празднования Пасхи в Украине в 2021 году пока вводить не планируют. По словам министра, украинцы в период пасхальных и майских праздников должны придерживаться тех карантинных правил, которые уже действуют в стране.
Как сообщал портал "Комментарии" ранее, украинцы в ожидании пасхальных и майских праздников традиционно готовятся к скачкам цен. Эксперт перечислил продукты, которые могут подорожать в преддверии Пасхи.
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