Будет ли локдаун на Пасху в Украине: в Минздраве сделали заявление

В Украине не планируют вводить локдаун на пасхальные и майские праздники. Об этом сказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1".

Пасха. Фото из открытых источников

По его словам, необходимо максимально исключить большие скопления людей во время праздников. Именно это может предотвратить новую вспышку коронавируса.

Ляшко отметил, что сейчас в Украине наблюдается стабилизация заболеваемости.

"Майские и пасхальные праздники — массовая миграция людей, будут празднования в храмах. Ключевой вопрос в том, как достучаться до всех, что мы находимся в пандемии и что соблюдение карантинных норм необходимо", — сказал главный санврач.

Минздрав будет проводить разъяснительную работу со Всеукраинским советом церквей о проведении служб в храмах в соответствии с противоэпидемическими нормами.

Ляшко отметил, что ведутся переговоры с представителями церквей о максимально безопасном праздновании в этом году. Как вариант рассматривается сокращение количества праздничных литургий.

Кроме того, Минздрав предлагает пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, не посещать храмы. Например, на освящение может пойти кто-то один из семьи.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что каких-либо специальных ограничений во время празднования Пасхи в Украине в 2021 году пока вводить не планируют. По словам министра, украинцы в период пасхальных и майских праздников должны придерживаться тех карантинных правил, которые уже действуют в стране.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, украинцы в ожидании пасхальных и майских праздников традиционно готовятся к скачкам цен. Эксперт перечислил продукты, которые могут подорожать в преддверии Пасхи.

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