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Будет ли локдаун на Пасху в Украине: в Минздраве сделали заявление

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, к каким ограничениям в Украине готовиться во время праздников в мае 2021 года

сегодня, 19:43
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине не планируют вводить локдаун на пасхальные и майские праздники. Об этом сказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1".

Будет ли локдаун на Пасху в Украине: в Минздраве сделали заявление

Пасха. Фото из открытых источников

По его словам, необходимо максимально исключить большие скопления людей во время праздников. Именно это может предотвратить новую вспышку коронавируса.

Ляшко отметил, что сейчас в Украине наблюдается стабилизация заболеваемости.

"Майские и пасхальные праздники — массовая миграция людей, будут празднования в храмах. Ключевой вопрос в том, как достучаться до всех, что мы находимся в пандемии и что соблюдение карантинных норм необходимо", — сказал главный санврач.

Минздрав будет проводить разъяснительную работу со Всеукраинским советом церквей о проведении служб в храмах в соответствии с противоэпидемическими нормами.

Ляшко отметил, что ведутся переговоры с представителями церквей о максимально безопасном праздновании в этом году. Как вариант рассматривается сокращение количества праздничных литургий.

Кроме того, Минздрав предлагает пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, не посещать храмы. Например, на освящение может пойти кто-то один из семьи.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что каких-либо специальных ограничений во время празднования Пасхи в Украине в 2021 году пока вводить не планируют. По словам министра, украинцы в период пасхальных и майских праздников должны придерживаться тех карантинных правил, которые уже действуют в стране.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, украинцы в ожидании пасхальных и майских праздников традиционно готовятся к скачкам цен. Эксперт перечислил продукты, которые могут подорожать в преддверии Пасхи.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fxP1AU9BlTk
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