Будет ли четвертая волна коронавируса: главный санврач Украины дал прогноз

По состоянию на 11 июня в Украине выявлено 1603 новых случаев COVID-19. Такое количество заболеваний за сутки последний раз наблюдалось летом прошлого года. Ситуация в стране стабилизировалась. Но ждать ли осенью прихода следующей волны коронавируса. Об этом в эфире "Завтрак 1+1" рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Главный санврач Игорь Кузин. Фото: konkurent.ua

По его словам, сейчас в стране действительно наблюдается существенный спад количества заболеваний, однако в Минздраве ожидают осенью вероятную очередную волну коронавируса. Санврач объяснил, что это — обычная практика, ведь острые респираторные заболевания появляются преимущественно в конце осени и в начале зимы.

"Скорее всего, мы столкнемся с очередной волной COVID, которая будет осенью", — сказал он.

Правда, Игорь Кузин добавил, что эта волна не окажется такой же, как в прошлом году. В Минздраве надеются, что последствия будут минимальными, поскольку многие граждане уже переболели и получили вакцину. Даже если коронавирус вернется, то у вакцинированных людей болезнь будет протекать в легкой форме и их не придется госпитализировать, считает санврач.

Также Кузин ответил, продлят ли до конца лета в Украине карантин. По его мнению, предложение Минздрава оставить определенные карантинные ограничения вполне оправданное. Конечно же, речь идет не о строгих запретах, а об элементарных профилактических правилах. Санврач считает, что обязательно нужно оставить масочный режим и социальную дистанцию, как это делают другие страны.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Украина перешла в "зеленую" зону карантина. Начиная с девятого мая, в различных регионах были ослаблены карантинные ограничения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!