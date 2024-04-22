Будет ли адская жара: какой будет погода летом 2024 года

Погода в украинских регионах этим летом может быть теплой, но о жаре речь не идет. Такой прогноз метеоролог Вера Балабух озвучила во время интервью " 24 Каналу ".

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Как она сообщила, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

"В соответствии с теми расчетами, которые есть сейчас, ожидается, что лето в Украине может быть теплым, но не жарким. Средняя за сезон температура воздуха, вероятно, на 1-2 градуса превысит норму", — сказала прогнозистка.

Она продолжила, что в течение сезона в нашу страну придет умеренное тепло и влага – на это влияют преобладающие воздушные массы из Атлантики. Поэтому, как утверждает Вера Балабух, периоды длительной жары маловероятны.

"Мы видим, что погодные условия зимой были для нас чрезвычайно благоприятными. Даже весной к нам пришло лето, которое нам очень помогло сэкономить тепло и электроэнергию. Есть надежда, что и летом не будет большой жары, чтобы не перегрузить нашу энергосистему", – убеждена. метеоролог.

Еще она прогнозирует, что пока не предвидится аномально большое количество осадков летом. Очевидно, количество осадков будет держаться в пределах климатической нормы.

"Самая неустойчивая погода в Украине бывает в июле. В течение этого месяца бывает наибольшая повторяемость ливней, гроз, града, шквалов. Поэтому и этот год не будет исключением", — завершила Вера Балабух.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Некоторые территории Украины могут уйти под воду . Сотрудница отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк сообщила, что глобальное потепление никому не принесет пользы. Потому что низменные прибрежные территории на юге Украины тоже могут уйти под воду – это почти один миллион гектаров территории.