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Будапешт выставил Украине неприемлемые условия по Закарпатью: о чем речь

Венгрия предъявляет Украине неприемлемые требования, в частности, к населенным пунктам в Закарпатской области, говорится в материале ЕП

27 июня 2024, 13:52
Автор:
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Ткачик Олеся
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Венгрия выдвинула требования по защите национальных меньшинств, в частности, автоматическое признание "традиционно венгерскими" всех населенных пунктов Закарпатья, пишет Европейская правда.

Будапешт выставил Украине неприемлемые условия по Закарпатью: о чем речь

Венгрия и Украина

В материале говорится, что в январе 2024 года Венгрия передала список из 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Украине. Одним из наиболее сложных требований явилось определение мест с особым уровнем гарантии прав венгров.

Закон Украины предусматривает, что города и села со значительным количеством представителей меньшинства (от 15%) и с традиционным проживанием меньшинства (от 10% за последние 100 лет) могут размещать дорожные знаки на двух языках по решению местного совета. Однако Венгрия считает это недостаточным.

Будапешт требует автоматически признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, даже те, где венгры исторически не проживали. Основой для этого является тот факт, что в Закарпатской области по переписи 2001 года доля венгров превышала 10%.

Второе требование Венгрии – отменить норму о 10% в принципе. Они хотят, чтобы любая территория, где традиционно проживали венгры, считалась "венгерской".

Также Венгрия настаивает на автоматическом присвоении этого статуса без участия местных советов. Будапешт требует использовать перепись 2001 года, несмотря на то, что количество венгров в Закарпатье уменьшилось почти вдвое.

Причина такой категоричности ясна, говорится в материале. У Орбана знают, что год за годом теряют Закарпатье. В Ужгороде, Мукачево и Хусте – символических для Венгрии городах – доля венгров упала ниже 10% еще с советских времен. Будапешт видит шанс использовать историческую возможность и шантажом заставить Украину вернуть им "венгерскость", которой давно нет в реальности. Учитывая отток венгров даже из Береговского района, Орбан может однажды столкнуться с последствиями и там – и пытается это предотвратить, говорится в материале.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина должна выполнить 11 требований Венгрии, чтобы вступить в ЕС.




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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/06/27/7188991/
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