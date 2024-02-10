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Кравцев Сергей
Решение международного суда Организации Объединенных Наций (ООН) по сбиванию самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области является позором, который будет иметь последствия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью французскому изданию Liberation сделал руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
В украинской разведке отмечают, согласно трактовке суда, Россию нельзя признать спонсором терроризма, поскольку российский зенитно-ракетный комплекс "Бук", которым в 2014 году убили 298 гражданских пассажиров и членов экипажа МН-17, является оружием, а не деньгами.
Как отметил руководитель ГУР, соответствующее решение международного суда ООН порождает серьезные риски.
Напомним, 31 января, суд в Гааге не стал выносить конкретное решение относительно вероятной ответственности Российской Федерации за сбивание самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года.
Таким образом суд подтвердил меньшую часть обвинений со стороны Украины к России по делу о финансировании терроризма.
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