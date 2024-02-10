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Буданов назвал решение суда ООН по сбиванию МН-17 позором и предупредил о последствиях

По мнению Кирилла Буданова, непризнание очевидных фактов будет иметь очень важные последствия, прежде всего для многих цивилизованных стран

сегодня, 13:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Решение международного суда Организации Объединенных Наций (ООН) по сбиванию самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области является позором, который будет иметь последствия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью французскому изданию Liberation сделал руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов.

Буданов назвал решение суда ООН по сбиванию МН-17 позором и предупредил о последствиях

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

В украинской разведке отмечают, согласно трактовке суда, Россию нельзя признать спонсором терроризма, поскольку российский зенитно-ракетный комплекс "Бук", которым в 2014 году убили 298 гражданских пассажиров и членов экипажа МН-17, является оружием, а не деньгами.

"Это позор для международной судебной системы, это решение суда является ошибкой и катастрофой. Непризнание очевидных фактов будет иметь очень важные последствия, прежде всего для многих цивилизованных стран", — заявил Буданов.

Как отметил руководитель ГУР, соответствующее решение международного суда ООН порождает серьезные риски.

"Если государство-агрессор даст (Ред. – боевикам-террористам) ЗРК, но не деньги, и они собьют гражданский "Боинг", то, в принципе, это не будет терроризмом", — пояснил руководитель ГУР.

Напомним, 31 января, суд в Гааге не стал выносить конкретное решение относительно вероятной ответственности Российской Федерации за сбивание самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года.

Таким образом суд подтвердил меньшую часть обвинений со стороны Украины к России по делу о финансировании терроризма.

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