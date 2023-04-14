Британского бизнесмена, который судится с КГГА, «заказали»: кто за этим стоит

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Кравцев Сергей
Ряд украинских блоггеров принимают участие в информационной кампании против гражданина Великобритании Тамаза Сомхишвили, у которой есть признаки заказной. Об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на заключение киевского Центра контент-анализа (КЦКА).
Тамаз Сомхишвили. Фото: из открытых источников
Сомхишвили и его адвокат, партнер международной юридической компании Wolf Teiss Тарас Думич, убеждены, что информационная атака связана с деятельностью компании "Киев Терминал", принадлежащей бизнесмену, а именно с контрактом с Киевской горгосадминистрацией (КГГА) на реконструкцию Харьковской площади в Киеве.
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Тендер на этот проект был выигран "Киев Терминал" еще в 2007 году. План реконструкции предусматривал появление новой транспортной развязки, которая увеличивала бы ее пропускную способность. За ее строительство отвечали городские власти, "Киевавтодор" и Киевский метрополитен. Обязанностью инвестора было построить офисно-гостиничный центр, торговые помещения, паркинг на 500 автомобилей и автовокзал.
Журналисты отмечают, что речь идет о негативных публикациях по авторству Сергея Иванова и Александра Аронца, которые были размещены в сети Интернет с ноября 2022 года до конца марта 2023 года. Специалисты КЦКА пришли к выводу, что регулярность появления материалов и выбор ресурсов для их обнародования свидетельствует о целенаправленных попытках дискредитации Тамаза Сомхишвили.
По результатам исследования материалов, а также учитывая, что у украинских правоохранительных органов и органов безопасности нет никаких претензий к Сомхишвили, Тарас Думич 28 марта направил жалобу в Комиссию по журналистской этике относительно умышленно ложных публикаций и обвинений.
Для справки: Тамаз Сомхишвили – гражданин Великобритании, основатель бизнес-группы "ТС Холдинг", объединяющий более десятка грузинских компаний. Сомхишвили получил гражданство Великобритании в 2007 году, в связи с чем с 2008 г. он приостановил, а с 2010 г. полностью прекратил бизнес в России, где занимался энергоресурсами, был соучредителем нескольких компаний по добыче и торговле нефтью и нефтепродуктами. В 2013 году он входил в список самых богатых выходцев из Грузии.
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