Британского бизнесмена, который судится с КГГА, «заказали»: кто за этим стоит

Ряд украинских блоггеров принимают участие в информационной кампании против гражданина Великобритании Тамаза Сомхишвили, у которой есть признаки заказной. Об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на заключение киевского Центра контент-анализа (КЦКА).

Тамаз Сомхишвили. Фото: из открытых источников

Сомхишвили и его адвокат, партнер международной юридической компании Wolf Teiss Тарас Думич, убеждены, что информационная атака связана с деятельностью компании "Киев Терминал", принадлежащей бизнесмену, а именно с контрактом с Киевской горгосадминистрацией (КГГА) на реконструкцию Харьковской площади в Киеве.

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Тендер на этот проект был выигран "Киев Терминал" еще в 2007 году. План реконструкции предусматривал появление новой транспортной развязки, которая увеличивала бы ее пропускную способность. За ее строительство отвечали городские власти, "Киевавтодор" и Киевский метрополитен. Обязанностью инвестора было построить офисно-гостиничный центр, торговые помещения, паркинг на 500 автомобилей и автовокзал.

"Однако Киевская горадминистрация не выполнила свою часть обязательств и через несколько лет в одностороннем порядке расторгла договор, что привело к потере средств, израсходованных компанией на расчеты и подготовку строительства. Поэтому Тамаз Сомхишвили подал иск против чиновников КГГА с требованием возместить ущерб. Очередное заседание суда по этому делу должно состояться 25 апреля. Адвокат инвестора Тарас Думич считает, что активизация дискредитационной информационной кампании против его клиента состоялась именно по этому обстоятельству. Ряд публикаций начался с того, что блогер Сергей Иванов обвинил Сомхишвили в попытках "ограбить" КГГА, отсудив средства за якобы "невыполненные работы", говорится в материале.

Журналисты отмечают, что речь идет о негативных публикациях по авторству Сергея Иванова и Александра Аронца, которые были размещены в сети Интернет с ноября 2022 года до конца марта 2023 года. Специалисты КЦКА пришли к выводу, что регулярность появления материалов и выбор ресурсов для их обнародования свидетельствует о целенаправленных попытках дискредитации Тамаза Сомхишвили.

"Регулярность публикаций С. Иванова (каждые 10-14 дней он выходил в инфополе с новым тезисом) вызывает подозрения в том, что его заинтересованность выходила за пределы журналистского интереса. Именно такая периодичность не давала инфокризису угаснуть, а на волне новых обвинений поднимались и все предыдущие месседжи… Немалую аудиторию он привлек, публикуя их на блогах, которые не контролируются редакциями сайтов " .

По результатам исследования материалов, а также учитывая, что у украинских правоохранительных органов и органов безопасности нет никаких претензий к Сомхишвили, Тарас Думич 28 марта направил жалобу в Комиссию по журналистской этике относительно умышленно ложных публикаций и обвинений.

Для справки: Тамаз Сомхишвили – гражданин Великобритании, основатель бизнес-группы "ТС Холдинг", объединяющий более десятка грузинских компаний. Сомхишвили получил гражданство Великобритании в 2007 году, в связи с чем с 2008 г. он приостановил, а с 2010 г. полностью прекратил бизнес в России, где занимался энергоресурсами, был соучредителем нескольких компаний по добыче и торговле нефтью и нефтепродуктами. В 2013 году он входил в список самых богатых выходцев из Грузии.



