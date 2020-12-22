Британский коронавирус-мутант: что может стоять за нагнетанием ситуации

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Таисия Ерохина
"Комментарии" узнали у экспертов, как ситуация
с новым типом коронавируса, который переполошил Великобританию, может
отразиться на Украине и будут ли власти (и наши, и британские) пытаться
использовать ее в политических и экономических целях.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политолог Владимир Цыбулько не исключает, что
информация о новом штамме вируса в Великобритании может быть реакцией на
ситуации с Брекситом (переговоры Лондона и Брюсселя опять застопорились), а
также отвлечением от промахов власти из-за проблем с ковидом.
"Ведь Великобритания от ковида пострадала
ощутимо, — отмечает эксперт. — Правительству Джонсона выпало сразу два больших
испытания (Брексит и коронакризис). Возможно, что он эти испытания пытается
перекрыть – одно другим".
По мнению Владимира Цыбулько, наша власть,
которая не умеет учиться ни на чужих, ни на своих ошибках, будет использовать
тему нового штамма вируса для пиара и "распила" казенных средств.
"В бюджет заложено недостаточно средств для
вакцинации. Так что некоторые политики будут добиваться увеличения доз
инъекций, подавая это как заботу о гражданах. А на самом деле – всё ради того,
чтобы продолжать "потрошить" бюджет. Локдаун же как инструмент
внутриполитической и внутриэкономической борьбы вряд ли сработает. Люди
перестали верить, что подобные меры вводят ради их защиты", — отмечает
политолог.
Эксперт по вопросам децентрализации и
деятельности (проблемам) объединенных территориальных громад (ОТГ) Юрий Кушнир
обращает внимание, что Украина, в отличие от Европы, не закрыла сообщение с
Великобританией.
"Вот задайтесь вопросом — почему? Ответ, скорее
всего, в плоскости горизонта восприятия важности проблемы для государства.
Украинская власть думает о праздниках, в то время, как власти в других странах
— о безопасности и жизнях своих граждан", — подчеркивает Юрий Кушнир.
Он считает, что по экономике Еврозоны
вынужденный локдаун, введенный из-за нового штамма вируса, опять ударит. Не так
сильно, как в прошлый раз, но всё же... К тому же, часть государств ЕС
(Германия, Австрия) с середины декабря — на карантине.
"Для Украины сотрудничество с Британией — не
ключевое в сфере взаимной торговли. Так что особо закрытие воздушного сообщения
на экономические итоги года не повлияло бы, — отмечает эксперт. – А вот на
общую эпидемиологическую ситуацию происходящее сейчас сказаться может. И это
приведет к усугублению нагрузки на медицину. Соответственно, расходы бюджета на
её содержание могут вырасти".
Как сообщалось, медики рассказали все, что на
данный момент известно
о новом штамме коронавируса.
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