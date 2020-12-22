Британский коронавирус-мутант: что может стоять за нагнетанием ситуации

"Комментарии" узнали у экспертов, как ситуация с новым типом коронавируса, который переполошил Великобританию, может отразиться на Украине и будут ли власти (и наши, и британские) пытаться использовать ее в политических и экономических целях.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Наша власть будет использовать тему нового штамма вируса для пиара и "распила" казенных средств"

Политолог Владимир Цыбулько не исключает, что информация о новом штамме вируса в Великобритании может быть реакцией на ситуации с Брекситом (переговоры Лондона и Брюсселя опять застопорились), а также отвлечением от промахов власти из-за проблем с ковидом.

"Ведь Великобритания от ковида пострадала ощутимо, — отмечает эксперт. — Правительству Джонсона выпало сразу два больших испытания (Брексит и коронакризис). Возможно, что он эти испытания пытается перекрыть – одно другим".

По мнению Владимира Цыбулько, наша власть, которая не умеет учиться ни на чужих, ни на своих ошибках, будет использовать тему нового штамма вируса для пиара и "распила" казенных средств.

"В бюджет заложено недостаточно средств для вакцинации. Так что некоторые политики будут добиваться увеличения доз инъекций, подавая это как заботу о гражданах. А на самом деле – всё ради того, чтобы продолжать "потрошить" бюджет. Локдаун же как инструмент внутриполитической и внутриэкономической борьбы вряд ли сработает. Люди перестали верить, что подобные меры вводят ради их защиты", — отмечает политолог.

"Украинская власть думает о праздниках, в то время, как власти в других странах — о безопасности и жизнях своих граждан"

Эксперт по вопросам децентрализации и деятельности (проблемам) объединенных территориальных громад (ОТГ) Юрий Кушнир обращает внимание, что Украина, в отличие от Европы, не закрыла сообщение с Великобританией.

"Вот задайтесь вопросом — почему? Ответ, скорее всего, в плоскости горизонта восприятия важности проблемы для государства. Украинская власть думает о праздниках, в то время, как власти в других странах — о безопасности и жизнях своих граждан", — подчеркивает Юрий Кушнир.

Он считает, что по экономике Еврозоны вынужденный локдаун, введенный из-за нового штамма вируса, опять ударит. Не так сильно, как в прошлый раз, но всё же... К тому же, часть государств ЕС (Германия, Австрия) с середины декабря — на карантине.

"Для Украины сотрудничество с Британией — не ключевое в сфере взаимной торговли. Так что особо закрытие воздушного сообщения на экономические итоги года не повлияло бы, — отмечает эксперт. – А вот на общую эпидемиологическую ситуацию происходящее сейчас сказаться может. И это приведет к усугублению нагрузки на медицину. Соответственно, расходы бюджета на её содержание могут вырасти".

Как сообщалось, медики рассказали все, что на данный момент известно о новом штамме коронавируса.

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