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Британская разведка: России не удалось уничтожить украинские ВВС или систему ПВО

У россиян не вышло подавить украинскую систему ПВО

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на заявления российских пропагандистов в первые дни полномасштабного вторжения в Украину Киев сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства. Российской армии не удалось уничтожить украинские ВВС или разбить систему ПВО. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter-страницу Минобороны Великобритании.

Британская разведка: России не удалось уничтожить украинские ВВС или систему ПВО

Самолет. Фото: из открытых источников

Российские самолеты по-прежнему не могут чувствовать себя безопасно в воздушном пространстве Украины, потому что всегда есть большой риск, что они будут сбиты.

В разведке Британии отмечают, что основные вылет ВКС РФ наблюдаются в южной и восточной Украине. В этой части Украины российские войска проводят активно наступление и поэтому авиационные средства пытаются прикрыть наземные силы российского войска. 

В северной и западной части Украины российские самолеты не могут чувствовать себя свободно и безопасно. Поэтому в той части у российской авиации есть возможность наносить лишь удары дистанционным оружием, к чему Россия активно прибегает. 

Вместе с тем, Москва продолжает использовать ту же тактику, которую начала активно применять с первых дней войны – продолжает наносить удары по украинским военным целям и логистической инфраструктуре.

Что касается массированной бомбежки Мариуполя, то здесь россияне наносят основную часть ударов неуправляемыми бомбами. В итоге погибают не только военные, но и большое количество гражданских. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в Британии хладнокровно ответили на угрозы главы МИД России Сергея Лаврова о больших рисках ядерной войны.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1519178431417696256
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