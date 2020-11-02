kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.11.2020

BTC/USD

13481.36

ETH/USD

385.52

LTC/USD

53.78

НБУ 02.11.2020

USD/UAH

28.75

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события "Брак за сутки": в Минюсте рассказали, сколько пар воспользовались проектом
commentss НОВОСТИ Все новости

"Брак за сутки": в Минюсте рассказали, сколько пар воспользовались проектом

В Министерстве рассказали, что среди желающих пожениться за 24 часа было свыше 5 тысяч иностранцев

сегодня, 16:45
Автор:

Елизавета Черных

В Министерстве юстиции представили результаты пилотного проекта "Брак за сутки", а также поделились успехами в его реализации.

"Брак за сутки": в Минюсте рассказали, сколько пар воспользовались проектом

ФОТО: Кременец.City

Так, по данным Минюста, за 9 месяцев 2020 года (январь-сентябрь) брак за сутки заключили 14 843 пары. Наибольшее количество желающих оказалось в Киеве, Одесе, Львове, Харькове и Мариуполе.

В учреждении также отметили, что в числе тех, кто изъявил желание пожениться за сутки, было 5 096 иностранных граждан. 

"Преимуществами пилотного проекта "Брак в сутки" является упрощенная процедура государственной регистрации брака, отсутствие необходимости обращения в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния, проведения регистрации брака во время и в месте, выбранном невестами. Для этого необходимо лишь обратиться к одному из организаторов в вашем городе", — напомнили в Минюсте. 

К слову, за 4 года существования проекта, брак за сутки заключили более 100 тысяч пар. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, на сколько карантин снизил число бракосочетаний в Украине. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://minjust.gov.ua/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ