"Брак за сутки": в Минюсте рассказали, сколько пар воспользовались проектом

В Министерстве юстиции представили результаты пилотного проекта "Брак за сутки", а также поделились успехами в его реализации.

ФОТО: Кременец.City

Так, по данным Минюста, за 9 месяцев 2020 года (январь-сентябрь) брак за сутки заключили 14 843 пары. Наибольшее количество желающих оказалось в Киеве, Одесе, Львове, Харькове и Мариуполе.

В учреждении также отметили, что в числе тех, кто изъявил желание пожениться за сутки, было 5 096 иностранных граждан.

"Преимуществами пилотного проекта "Брак в сутки" является упрощенная процедура государственной регистрации брака, отсутствие необходимости обращения в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния, проведения регистрации брака во время и в месте, выбранном невестами. Для этого необходимо лишь обратиться к одному из организаторов в вашем городе", — напомнили в Минюсте.

К слову, за 4 года существования проекта, брак за сутки заключили более 100 тысяч пар.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, на сколько карантин снизил число бракосочетаний в Украине.





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