"Брак за сутки": в Минюсте рассказали, сколько пар воспользовались проектом

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Елизавета Черных
В Министерстве юстиции представили результаты пилотного проекта "Брак за сутки", а также поделились успехами в его реализации.
ФОТО: Кременец.City
Так, по данным Минюста, за 9 месяцев 2020 года (январь-сентябрь) брак за сутки заключили 14 843 пары. Наибольшее количество желающих оказалось в Киеве, Одесе, Львове, Харькове и Мариуполе.
В учреждении также отметили, что в числе тех, кто изъявил желание пожениться за сутки, было 5 096 иностранных граждан.
К слову, за 4 года существования проекта, брак за сутки заключили более 100 тысяч пар.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, на сколько карантин снизил число бракосочетаний в Украине.
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