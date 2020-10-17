Стало известно, на сколько карантин уменьшил число бракосочетаний в Украине

Количество зарегистрированных в Украине браков за время действия карантина в этом году уменьшилось почти на треть по сравнению с таким же периодом 2019 года. Об этом передает "Радио Свобода" с ссылкой на данные Министерства юстиции.

Сообщается, что с 12 марта по 10 октября 2019 года число составленных актовых записей о браке равно 145 855. Тогда как в этот же период 2020-го — только 107 069.

Следует отметить, что уменьшилось также и число разводов. В период с 12 марта до 10 октября прошлого года зафиксировано 21904 случаев расторжения брака. В этом году, во время карантина, меньше — 16475.

Напомним, в последнее десятилетие процент детей, рожденных вне брака, значительно вырос во многих странах. На территории Европы рекордсменом по количеству детей, рожденных вне брака, является Исландия. Данные по 2018 году свидетельствуют, что около 70% детей рождаются у родителей, официально не узаконивших отношения. При этом еще в 2010 году их доля составляла около 64,3%. Еще одним рекордсменом стала Франция, где два года назад родилось 60,4% детей вне брака. На третьем месте — Болгария с 58,5% детей, рожденных вне брака.

Ранее мы рассказали, что в Великобритании произошла свадьба в стиле Covid-Safe: на церемонии было 250 гостей, но все они находились в своих машинах. Так получилось обойти карантинное ограничение, позволяющее приглашать на свадьбу только 15 человек.

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