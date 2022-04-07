Бойцам теробороны разрешили использовать ракеты и огнеметы

Российская Федерация продолжает полномасштабное вторжение на украинские территории, и на защиту нашей страны стали не только военнослужащие, но и добровольцы из территориальной обороны. И недавно Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому бойцам выдадут больше оружия для защиты от российских оккупантов.

Тероборона получит ракеты и другое оружие (фото из открытых источников)

Если раньше члены формирований тербороны имели право применять только личное охотничье оружие, то теперь список разрешенного вооружения для украинских бойцов расширили. Согласно постановлению, им разрешено использовать артиллерийское вооружение и ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составляющие, а также комплексы (установки) для их запуска и составляющие к ним.

В списке также есть средства управления оружием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировки и обслуживания ракет, гранатометы, огнеметы, мины и гранаты.

Напомним, что бойцы 110 бригады территориальной обороны ВСУ в Запорожской области захватили вражескую технику, которую те утопили в речке. В сети появилось видео, на котором запечатлен трофей наших воинов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Киевской области территориальная оборона уничтожила пять единиц вражеской техники и личный состав российских оккупантов. Министерство обороны Украины опубликовало фотографии уничтоженной бойцами техники российских оккупантов.

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