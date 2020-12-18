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Борьба с украинской жадностью: как в столице препятствуют незаконной вырубке елей в парках

Киевские коммунальщики обрабатывают хвойные деревья раствором, который неприятно пахнет и оставляет следы

сегодня, 09:15
Автор:

Кириєнко Анна

В прошлые годы коммунальщики столкнулись с предновогодней проблемой — незаконной вырубкой елок и сосен в городских парках. На этот раз столичные работники придумали неординарный способ преодолеть вандализм. Накануне праздников все киевские хвойные деревья решили обработать специальным раствором, который имеет неприятный запах и оставляет некрасивые следы.

Борьба с украинской жадностью: как в столице препятствуют незаконной вырубке елей в парках

Как столичные коммунальщики борются с вырубкой елок в парках. Фото: kievvlast.com

КГГА объясняет, что это делают для того, чтобы у людей не было соблазна срубить дерево и забрать домой.

Кроме того, чтобы защитить деревья от вандалов, работники государственной экологической инспекции и патрульной полиции будут выходить на специальные рейды.

Само средство не наносит вреда дереву. К тому же оно не вредно и для человека. Однако, как только елка окажется в теплом помещении, раствор начнет выделять ужасный и сильный запах.

Напоминаем, что ранее сайт "Комментарии" сообщал о популярных схемах мошенничества с недвижимостью в Украине. Среди них подделка завещаний или документов по отчуждению квартир, оформление сделок по фальшивым документам на подставных лиц. По словам адвоката такую деятельность осуществляют целые преступные организации, которые собирают информацию, выслеживают жертв — как правило, одиноких пожилых людей, которые не способны себя защитить.

Кроме того, в текущем году, по словам эксперта, явно усилилась тенденция использования правоохранительных органов для рейдерских захватов активов предприятий — с помощью "липовых" уголовных дел, масок-шоу, обысков и другого давления на бизнес.

Также рекомендуем прочитать о эффективном способе, который поможет не поправиться за праздники.



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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_rozpochalasya_robota_z_poperedzhennya_nezakonnikh_rubok_yalinok_ta_sosen_u_perednovorichniy_period/
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