Борьба с контрабандой принесла Украине почти миллиард гривен - Резник

В результате борьбы с незаконными схемами по минимизации таможенной стоимости бюджет в сентябре получил дополнительно 1 миллиард гривен. Об этом в интервью "Делу" сообщил Игорь Резник, глава Департамента по борьбе с нарушениями таможенных правил Гостаможни.

Борьба с контрабандой в Украине

Несмотря на активную информационную кампанию контрабандистов против Департамента и самого Резника, последний настаивает на необходимости продолжать борьбу с контрабандными схемами.

"Неделю у меня, не переставая, звонил телефон. Звонил и лично Орест (считается одним из топ-контрабандистов Украины – ред.), и его люди. С предложениями "договориться", с угрозами. Ни первое, ни второе не сработало. Теперь я ожидаю, что от слов мои, так сказать, оппоненты перейдут к делу. Мне уже когда-то поджигали машину. Однако меня это не остановило тогда, не остановит и сейчас. Но основное оружие этой группы — это давление, которое они создают с помощью СМИ. И эта работа с их стороны уже ведется", — говорит Резник.

Масштабы схем на границе, по словам таможенника, поражают. То, насколько они укоренились, можно отследить по жалобам, которые поступают в адрес ГТС на задержки в оформлении и "безосновательные" проверки документов и грузов. Большая их часть исходит именно от мошенников, промышляющих "серым импортом" и минимизацией таможенных платежей.

"Если компания использует схему, чтобы минимизировать платежи в бюджет, обойти какие-то таможенные правила, она не может считаться "белой". Мы понимаем, что цель бизнеса — максимизировать прибыль. Но подчеркну. Если мы будем видеть попытки махинаций и минимизации, на регалии и членство в бизнес-ассоциациях никто смотреть не будет", — обещает Игорь Резник. – "Глава государства поставил четкую задачу, что схемы на таможне должны исчезнуть".

Однако поставленная задача не всегда предусматривает набор средств для ее выполнения. Таможня практически не получает поддержки со стороны других органов власти, говорит глава Департамента.

"Эту ситуацию нужно изменить кардинально. Таможня должна получить поддержку. Правоохранители должны обеспечить защиту таможенников. В том числе и от информационных атак. Таможня должна иметь высокий уровень обеспечения — от зарплат и социального пакета, до технических средств и инфраструктуры", - уверен Игорь Резник.