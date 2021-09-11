Большинство украинцев верят президенту – полномасштабная война с РФ – возможна

Подавляющее большинство украинцев согласны с мнением президента Украины Владимира Зеленского о вероятности полномасштабной войны с Российской Федерацией. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 10 сентября на ТРК "Украина".

Танки Фото из открытых источников

Зрителям, которые находились в студии, и представляли абсолютно все регионы Украины, включая, как большие города, так и небольшие поселки и села нашей страны, был задан в начале программы один вопрос: есть ли реальная вероятность полноценной войны с Россией? Люди голосовали в режиме реального времени. Изначально результаты голосования распределились таким образом: 57% заявили, что действительно такая угроза существует. 43% заявили, что такой угрозы нет.

После того, как состоялась дискуссия и разные спикеры, участвующие в программе, высказали свои точки зрения на этот счёт, респондентам в студии снова был задан тот же вопрос. И уже в финале ток-шоу оказалось, что почти на 10% увеличилось число тех, кто считает, что полномасштабная война с Россией может состояться. 65% поддержали такой вариант ответа. Те, кто не согласен с таким мнением оказались в меньшинстве – 35%.

Отметим, что телеведущий Савик Шустер пояснил, что такой вопрос был обработан редакторами студии, потому что на форуме Ялтинской европейской стратегии глава государства Владимир Зеленский подтвердил, что вероятность полномасштабной войны Украины и РФ существует. Как сообщал портал "Комментарии" президент назвал готовность России пойти на открытую войну – наибольшей ошибкой страны-агрессора.

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