Большие суммы штрафов за незаконное строительство: сколько будут платить нарушители

Нардепы должны проголосовать во втором чтении за законопроект, фото из открытых источников

В декабре во втором чтении будет рассмотрен законопроект №5655, предусматривающий реформирование градостроительной сферы. Об этом сообщают на сайте партии "Слуга народа".

Наибольшую сумму штрафа будут платить заказчики строительства класса СС2 и СС3, строящиеся без права на строительство. За такую деятельность они будут обязаны уплатить штрафы от 370 до 400 прожиточных минимумов (992,4 тыс. грн для СС2) и от 900 до 950 прожиточных минимумов (2,357 млн грн для СС3).

В документе прописана классификация сумм взысканий в зависимости от степени тяжести правонарушения. Поэтому суд может принять решение о взыскании сумм в несколько раз больше вышеупомянутых. Законопроект предусматривает применение коэффициентов, то есть сумма может умножаться на определенное число – от 2 до 5.



Для примера, нарушителя, который проводит незаконное строительство на памятнике архитектуры, могут наказать штрафом, что будет в 5 раз больше 950 минимумов.

Нардеп Елена Шуляк уверена, что новая система штрафов будет эффективна. Большие суммы будут платить строители, возводящие коммерческую застройку и небоскребы. А вот для владельцев частных домов или небольших объектов суммы будут адекватными.

Однако помимо значительных сумм будет предусмотрена уголовная ответственность для застройщиков, нарушающих законодательство. В законопроекте №5877 прописаны изменения в нормы Уголовного кодекса. Усилят наказание за самовольное занятие земли, самовольное строительство.

Если такая деятельность повлекла за собой тяжелые технологические аварии, экологические катастрофы, гибель или массовое заболевание населения, то виновников отправят в тюрьму на срок от трех до пяти лет.

Согласно законопроекту №5655, через электронную систему будут регистрировать права на выполнение подготовительных и строительных работ. Право заказчикам будет предоставлено, если есть все необходимые документы.



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Как сообщал портал "Комментарии",





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