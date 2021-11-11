logo

BTC/USD

65161.11

ETH/USD

4773.58

LTC/USD

265.67

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Большие суммы штрафов за незаконное строительство: сколько будут платить нарушители
commentss НОВОСТИ Все новости

Большие суммы штрафов за незаконное строительство: сколько будут платить нарушители

Большие суммы будут платить строители, возводящие коммерческую застройку и небоскребы

сегодня, 17:30
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Большие суммы штрафов за незаконное строительство: сколько будут платить нарушители

Нардепы должны проголосовать во втором чтении за законопроект, фото из открытых источников

В декабре во втором чтении будет рассмотрен законопроект №5655, предусматривающий реформирование градостроительной сферы. Об этом сообщают на сайте партии "Слуга народа".

Наибольшую сумму штрафа будут платить заказчики строительства класса СС2 и СС3, строящиеся без права на строительство. За такую деятельность они будут обязаны уплатить штрафы от 370 до 400 прожиточных минимумов (992,4 тыс. грн для СС2) и от 900 до 950 прожиточных минимумов (2,357 млн грн для СС3).

В документе прописана классификация сумм взысканий в зависимости от степени тяжести правонарушения. Поэтому суд может принять решение о взыскании сумм в несколько раз больше вышеупомянутых. Законопроект предусматривает применение коэффициентов, то есть сумма может умножаться на определенное число – от 2 до 5.

Для примера, нарушителя, который проводит незаконное строительство на памятнике архитектуры, могут наказать штрафом, что будет в 5 раз больше 950 минимумов.

Большие суммы штрафов за незаконное строительство: сколько будут платить нарушители - фото 2

Нардеп Елена Шуляк уверена, что новая система штрафов будет эффективна. Большие суммы будут платить строители, возводящие коммерческую застройку и небоскребы. А вот для владельцев частных домов или небольших объектов суммы будут адекватными.

Однако помимо значительных сумм будет предусмотрена уголовная ответственность для застройщиков, нарушающих законодательство. В законопроекте №5877 прописаны изменения в нормы Уголовного кодекса. Усилят наказание за самовольное занятие земли, самовольное строительство.

Если такая деятельность повлекла за собой тяжелые технологические аварии, экологические катастрофы, гибель или массовое заболевание населения, то виновников отправят в тюрьму на срок от трех до пяти лет.

Согласно законопроекту №5655, через электронную систему будут регистрировать права на выполнение подготовительных и строительных работ. Право заказчикам будет предоставлено, если есть все необходимые документы.

Как сообщал портал "Комментарии", министр рассказал, как изменится "Укрзализныця" при "Большом строительстве".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sluga-narodu.com/12-mln-za-nezakonne-budivnytstvo-u-radi-pokazaly-sumy-maybutnikh-shtrafiv-za-porushennia-infohrafika/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!