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Больше чем 24 февраля: в Курской области фиксируют скопление военной техники

Россия продолжает перегруппировать войска и накапливать устаревшую технику

сегодня, 00:28
Автор:

Лиля Воробьева
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РФ   сейчас перегруппировывает  собственные военные подразделения и накапливает устаревшую технику. В частности, сейчас на территории Курской областинаходящейся вблизи границы с Украинойнаходится еще больше техники, чем месяц назад, перед агрессией. Об этом сказал спикер, представляющий международное разведывательное сообщество InformNapalm Михаил Макарук во время эфира на 24 канале.

Больше чем 24 февраля: в Курской области фиксируют скопление военной техники

Россия не собирается отказываться от своих планов (фото из открытых источников)

Как он рассказал, сейчас в Курской области зафиксировали большое скопление ранее используемой боевой техники, которую привезли со складов.
"Каков будет ее боеспособность, отметить трудно. Но количество боевых машин очень велико – это большие объемы, чем были по состоянию на 24 февраля", – сообщил спикер разведывательного сообщества.
  Он также заявил, что РФ признает нехватку представителей летного состава и самих боевых машин.

"Сегодня, 28 марта, турецкая разведка сообщила, что 4 самолета СУ-30, которые были в подчинении Армении, вместе с экипажем были переданы российской стороне. Если информация правдива, то это может говорить о том, что Армения вступила в войну против Украины". Аналогичная ситуация и в Беларуси", – подытожил спикер InformNapalm.

По его словам, агрессор отвел военные силы на перегруппировку. Эту процедуру выполняют, когда там были потери, составившие почти 70% техники или дивизий.

Украинский политик Виктория Сюмар заявила, что Россия делает выводы и не отказывается от своих планов.

"Сейчас Россия накапливает технику и перегруппировывает войска. Да, они делают выводы и точно не отказываются от своих планов. Может кому-то не очень нравятся такие посты, но трезвый анализ ситуации сейчас точно не лишний. Как украинцам, так и Западу, ослабляющему Россию нашими руками и жизнями. Нам критически важно наступательное оружие. Это пункт номер один. Нам нужны самолеты, танки, бронированные машины, ракеты и артиллерийские системы. Без этого ну очень трудно идти в контрнаступление. Достаточно мантр о "оборонном вооружении", иначе "третья" мировая". Если нам ее не дают, ее нужно покупать. Из всех последних денег",- заявила политик.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия подготовила новый план на следующие 60 дней.

 


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Источник: https://youtu.be/ECnZCNfODx0
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