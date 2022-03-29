Больше чем 24 февраля: в Курской области фиксируют скопление военной техники

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Лиля Воробьева
РФ сейчас перегруппировывает собственные военные подразделения и накапливает устаревшую технику. В частности, сейчас на территории Курской области, находящейся вблизи границы с Украиной, находится еще больше техники, чем месяц назад, перед агрессией. Об этом сказал спикер, представляющий международное разведывательное сообщество InformNapalm Михаил Макарук во время эфира на 24 канале.
Россия не собирается отказываться от своих планов (фото из открытых источников)
Как он рассказал, сейчас в Курской области зафиксировали большое скопление ранее используемой боевой техники, которую привезли со складов.
"Каков будет ее боеспособность, отметить трудно. Но количество боевых машин очень велико – это большие объемы, чем были по состоянию на 24 февраля", – сообщил спикер разведывательного сообщества.
Он также заявил, что РФ признает нехватку представителей летного состава и самих боевых машин.
"Сегодня, 28 марта, турецкая разведка сообщила, что 4 самолета СУ-30, которые были в подчинении Армении, вместе с экипажем были переданы российской стороне. Если информация правдива, то это может говорить о том, что Армения вступила в войну против Украины". Аналогичная ситуация и в Беларуси", – подытожил спикер InformNapalm.
По его словам, агрессор отвел военные силы на перегруппировку. Эту процедуру выполняют, когда там были потери, составившие почти 70% техники или дивизий.
Украинский политик Виктория Сюмар заявила, что Россия делает выводы и не отказывается от своих планов.
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